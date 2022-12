Produções científicas do Amazonas são selecionados em encontro da Rede CIEVS

Produções científicas elaboradas pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde do Amazonas (CIEVS-AM) foram selecionadas para integrar o catálogo do II ExpoCIEVS, webinário realizado até esta quarta-feira (07/12) no formato online.

O CIEVS-AM é integrante da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca que a escolha das duas publicações é o reconhecimento da atuação do CIEVS no monitoramento de doenças no estado. “A seleção das produções é o reconhecimento do nosso trabalho de monitoramento de doenças no Amazonas, além de fortalecer a pesquisa no âmbito da Vigilância em Saúde em nosso estado”, destaca Tatyana.

Os trabalhos foram selecionados em dois eixos da segunda mostra competitiva de exposição de experiências e práticas bem-sucedidas da rede CIEVS: Notificação, Detecção, Triagem e Verificação e de Respostas a Eventos de Saúde.

No eixo Notificação, Detecção, Triagem e Verificação, o trabalho “Investigação de surto de doença de Chagas aguda por transmissão oral no município de Amaturá – AM”, aborda a investigação realizada pelo CIEVS-AM em Amaturá (distante 909 km de Manaus).

Já a publicação “CIEVS frente aos agravos inusitados: investigação da doença de Haff no Amazonas” relata a atuação do CIEVS-AM em 2021 durante os primeiros registros da doença no Amazonas, sendo selecionada no eixo de Respostas a Eventos de Saúde.

“Essa é a primeira vez que o CIEVS Amazonas realiza a submissão de trabalhos ao evento e que ambos são aceitos para a publicação no catálogo da mostra competitiva da rede CIEVS”, afirma Geovana Pinheiro, enfermeira colaboradora do CIEVS-AM.

Rede CIEVS

A Rede CIEVS tem o objetivo de fortalecer a capacidade do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde para detecção, alerta, preparação e resposta rápida a eventos e potenciais emergências de Saúde Pública. A identificação precoce e oportuna promove a adoção de respostas adequadas para prevenção ou contenção de riscos à saúde da população.