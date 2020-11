Produtores de Coari recebem itens do Programa de Aquisição de Alimentos

A unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) em Coari (a 363 quilômetros de Manaus) está auxiliando na entrega de produtos agrícolas no município, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A entrega vem sendo feita mensalmente pelo Centro de Referência e Assistência Social (Cras) na sede do Idam no município.

De acordo com o gerente da unidade local do Idam de Coari, Adilson Alves, “a ação atendeu famílias de produtores das comunidades Carapanatuba, Nossa Senhora Aparecida e Novo Amazonas, além das estradas Coari Mamiá e Coari Itapeua”.

Foram entregues por 18 agricultores mais de 6,4 toneladas de produtos como tambaqui curumim, galinha viva, abóbora-de-leite, abacaxi, açaí caroço, banana pacovã, macaxeira, mamão, limão, quiabo, cebolinha, maxixi, coentro, chicória, pupunha e couve.

O PAA é uma modalidade de compra especial da agricultura familiar com doação simultânea, realizado por meio de Termo de Adesão firmado entre Ministério da Cidadania e Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural e Sustentabilidade (Sepror).