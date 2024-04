Produtos do “Leite do Meu Filho” podem ser retirados a partir desta quarta, (24)

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que os produtos destinados aos beneficiários de 3 a 5 anos do programa de nutrição infantil “Leite do Meu Filho” estarão disponíveis para retirada a partir desta quarta-feira, 24/4.





A entrega dos insumos será realizada inicialmente na central do programa no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, na zona Leste, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

A partir da quinta-feira, 25/4, a entrega também será feita na central da galeria dos Remédios, localizada na rua Miranda Leão, nº 82, no bairro Centro, zona Sul, que também funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para receber os produtos, os pais e responsáveis devem apresentar documento de identificação original com foto.

O prazo para retirada dos itens vai até 30/4.

A Semsa Manaus informa, ainda, aos pais e responsáveis, cujos cadastros estão com status de “lote liberado” e que ainda não cumpriram a etapa de ativação do cadastro, que o prazo para efetivar a ativação presencialmente nas centrais do programa se encerra no dia 30 de abril. Para verificar o status, é necessário acessar o link https://ldmf.manaus.am.gov.br.

Criado para apoiar o combate à desnutrição infantil, o programa de nutrição infantil “Leite do Meu Filho”, auxilia famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio da distribuição gratuita de produtos destinados à alimentação de crianças menores de 5 anos.