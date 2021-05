Proerd participa de congresso on-line do México

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) da Polícia Militar participa, de hoje (19/05) a sexta-feira (21/05), do Congresso Nacional (Dare) no México.

Devido à pandemia, o evento será realizado de forma on-line e será transmitido pela plataforma Zoom e conta com a participação de instrutores de diversos países. Além do México, que é o país anfitrião, também participam representantes do Brasil, Venezuela, Panamá, Paraguai, entre outros.

No Amazonas, os instrutores da capital estarão reunidos no auditório do Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM) II para assistir à transmissão, que contará com tradução simultânea realizada pelo 3º sargento PM Robert Carvalho, do efetivo da Polícia Turística do Amazonas (Politur), os instrutores da Região Metropolitana e do interior do estado também estarão participando do Congresso.

Durante os três dias de eventos, serão abordados os seguintes temas: “Desenvolver a inteligência emocional diante dos desafios atuais da sociedade”, “O poder que tem uma fatia de pizza”, “O uso recreativo da maconha no México e suas consequências sociais” e “Google para Educação”.