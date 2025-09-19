Professor é preso por estupro de vulnerável e importunação sexual contra três alunas

A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (19), mandado de prisão preventiva de um professor de matemática, de 34 anos, investigado por estupro de vulnerável e importunação sexual contra três adolescentes, de 13 e 14 anos. As vítimas eram alunas do autor em uma escola pública.





Conforme a delegada Kássia Evangelista, o caso chegou ao conhecimento da unidade especializada há 20 dias, quando as adolescentes e as suas mães denunciaram que o indivíduo estava praticando os crimes contra elas dentro da instituição de ensino.

“Pelo teor das denúncias que foram apuradas, esse indivíduo tem um comportamento reiterado com as alunas no sentido de agarra-las a força, chegando até a forçar beijo lascivo, a tocar em suas partes íntimas e a enviar vídeos autorais de teor pornográfico para as alunas em redes sociais”, disse a delegada.

Segundo a delegada, as vítimas da importunação sexual são as de 14 anos e, em depoimento especial, elas contaram que o homem as abordava no interior da escola e costumava passar a mão no corpo delas e tentava agarra-las a força.

“A vítima do estupro de vulnerável é a de 13 anos e ela relatou que o indivíduo a agarrou a força e a beijou na boca dentro de uma das salas da escola, além de ter passado a mão nas partes íntimas dela”, contou a delegada.

Diante da denúncia e da gravidade dos fatos, foi representado pelo mandado de prisão preventiva em nome do autor e ele foi preso no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste.

“Há a possibilidade de que haja outras vítimas, então é importante destacar que elas devem procurar a unidade especializada para formalizar a denúncia e para que possamos dar andamento na responsabilização do autor”, ressaltou a delegada.

A delegada também salientou que os pais e responsáveis precisam estar atentos aos comportamentos e aos relatos das crianças e adolescentes com relação a situações semelhantes a esse caso.

“É preciso dar credibilidade elas verbalizam que estão sendo vítimas de algum crime sexual. Muitas vezes as denúncias não são levadas adiante pois as vítimas pensam que as suas palavras serão invalidadas e acabam por silenciar-se”, finalizou a delegada.

O homem responderá por estupro de vulnerável e importunação sexual e ficará à disposição da Justiça.