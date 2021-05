Profissionais da Educação começam a receber vacina contra covid-19

Profissionais da Educação já começaram a ser vacinados em Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus). O processo é acompanhado por equipes do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

De acordo com o órgão ministerial, o plano de vacinação está sendo seguido e foi verificado que estão sendo vacinados povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, trabalhadores de Educação do ensino básico e trabalhadores de Educação do ensino superior, todos com a idade de 18 a 59 anos e com comorbidades.

Entre as medidas adotadas para a vacinação dos trabalhadores, foram instaladas pias nas entradas e totens de álcool em gel.