Programa Assembleia Viva entrega 12 toneladas de alimentos para instituições filantrópicas

Encerrando às ações de entregas de 2020, o programa Assembleia Viva, mantido pelos servidores da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), realizou na manhã desta quinta-feira (10) a entrega de 12 toneladas de alimentos não perecíveis, entre outros itens, para 21 instituições filantrópicas.

Agradecendo e reconhecendo a confiança dos servidores no programa, instituído no início da 19ª Legislatura, o presidente da Casa, deputado Josué Neto (PRTB), destacou que o Assembleia Viva foi uma das etapas concluídas pela atual Mesa Diretora, dando como exemplo os recordes de arrecadação de alimentos, brinquedos, mantimentos, eletrodomésticos, que foram doados para instituições de todo o Amazonas.

“Quero agradecer a participação de todas as instituições, todas as associações. Quero pedir aos colegas que fazem parte da nova Mesa Diretora, que possamos continuar com o Assembleia Viva em 2021. O programa sofreu algumas mudanças para melhor, e peço a Deus que possa iluminar nosso novo presidente, Roberto Cidade, que ele faça uma gestão voltada para a população e valorização dos servidores.

Que ele comece uma nova etapa, que seja uma etapa de muito sucesso. Apoiado e ajudado pela nova Mesa Diretora”, comemorou Josué Neto, ao lado da deputada Mayara Pinheiro (Progressistas), Adjuto Afonso (PDT) e Álvaro Campelo (Progressistas).

Continuidade

O presidente eleito da Aleam, deputado Roberto Cidade (PV), garantiu a continuidade do programa e reconheceu sua importância para a comunidade amazonense.

“O programa foi feito para ajudar as pessoas. É um programa que todos os deputados e servidores contribuem para que possamos fazer doações como essa. Com certeza vamos continuar e tentar melhorar, sempre conversando com os demais deputados”, anunciou Roberto Cidade.

Atenção aos mais carentes

Em seu discurso, o deputado Adjuto Afonso, ressaltou que a ação de doação pelo Assembleia Viva, proporcionará um natal diferente para centenas de pessoas. “Nós estamos felizes com essa vontade de servir e é isso que nós fazemos. Servir e ajudar as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam, principalmente às crianças em situação de vulnerabilidade”, disse Adjuto Afonso.

Mayara Pinheiro destacou que a grande contribuição dos servidores do Legislativo, é essencial para que os mandatos dos parlamentares sejam exitosos. “Quero agradecer o esforço, a dedicação, também para que esse programa tivesse sido tão exitoso nesse biênio. Quero parabenizar o presidente Josué Neto pelo programa. Por tantas instituições e famílias que foram alcançadas”, ressaltou Mayara Pinheiro.

O deputado Álvaro Campelo, comentou da sua felicidade em participar do evento e ver tantas instituições contempladas. “Iniciativas como essas são importantes, no momento como esse que infelizmente a gente ainda sofre com a pandemia. Gestos como esse, fortalecem nosso sentimento cristão e nossa humanidade”, falou Álvaro Campelo.

Gestão

A diretora-geral adjunta da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Karina Brilhante, aponta que a doação realizada pelo Assembleia Viva, nesta quinta-feira (10), foi a maior doação já feita pelo programa.

Karina, que é responsável pela gestão do Assembleia Viva, destacou ainda que o sentimento é de superação. “Em um ano tão difícil, conseguimos fazer o nosso melhor trabalho. Essa doação só existe porque os servidores contribuem. Essa contribuição não é obrigatória, não tem um valor definido, é quanto o servidor pode e quer doar”, explicou Karina Brilhante.

Segue lista de instituições contempladas pelo Assembleia Viva:

Casa VHIDA – Associação de Apoio à Criança com HIV; Associação Pestalozzi de Manaus; Grupo Raio de Sol – HEMOAM; Associação dos Idosos do Bairro Santo Antônio; Associação dos Moradores da Vila Gilberto Mestrinho; Associação EQUIPE K9 de Ação Social e Solidária; Igreja Batista Jardim de Deus; Grupo da terceira Idade “Raio de Sol; Projeto Menino do Rio; Associação De Mulheres Ribeirinhas -Casa De Sara – Iranduba; Instituto Restaurar; Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Jorge Teixeira IV; Organização Social Luz do Amanhecer- OSLA; Comunidade Católica Nova e Eterna Aliança; Associação de Mulheres Jasmim; Instituto Autismo no Amazonas – IAAM; ONG Acolhimento; Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Jorge Teixeira – I Etapa; Associação Amigos de Urucará; SINDPRIV – Sindicato Dos trabalhadores auxiliares e técnicos em enfermagem no Estado do Amazonas; Espaço Acolher – Casa de Idosos.

Itens doados:

12 toneladas de alimentos não perecíveis; 2 mil brinquedos; 15 camas box solteiro; 5 geladeiras; 1 freezer; 3 fogões; 7 ventiladores grandes; 4 ar condicionados Split; 2 microondas 20L; 1 TV LED de 32’’; 2 notebooks; 3 fogões industrial; caixa de som amplificada; 2 microfones; 1 impressora multifuncional colorida; 1 datashow projetor; 1 colchonete Pelmex.