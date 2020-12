Os moradores de Tapauá (a 450 quilômetros de Manaus) serão beneficiados com a ampliação do programa Luz Para Todos. O serviço chegará aos bairros Manoel Costa, Nova Esperança e Rio Purus.

As estruturas também chegarão aos flutuantes que ficam em frente à cidade, chamada “Cidade Flutuante”. As comunidades rurais do município ainda não têm acesso à energia elétrica.

Mais de mil famílias deverão ser beneficiadas com o projeto. A contemplação deve acontecer até o fim de 2022.