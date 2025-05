Programa oferece mais 96 mil bolsas de estudo em idiomas e pós-graduação

O prefeito de Manaus, David Almeida, lançou, nesta quarta-feira, 7/5, os editais dos programas Bolsa Idiomas (PBI) e Bolsa Pós-Graduação (PBPG), que juntos somam 96.341 oportunidades de acesso gratuito ou com descontos significativos à educação de qualidade em instituições privadas da capital. A cerimônia, realizada no auditório da Casa Militar, na zona Oeste, marcou mais um capítulo no fortalecimento das políticas públicas de inclusão socioeducacional da cidade.





Durante o evento, David Almeida reafirmou o compromisso de sua gestão com a democratização do acesso ao ensino e o desenvolvimento humano. “Este é mais do que um lançamento de editais. É um marco civilizatório em prol da educação superior no nosso município. Trata-se de garantir oportunidades reais a quem mais precisa e construir, por meio da educação, uma cidade mais justa, inclusiva e preparada para o futuro”, declarou.

O prefeito também fez questão de resgatar a trajetória histórica do programa de inclusão socioeducacional da prefeitura, que tem como base o pioneiro Bolsa Universidade. “O programa nasceu sob a visão estratégica de governos anteriores e continua a crescer. O que estamos fazendo é potencializar essa iniciativa, agora com um volume recorde de vagas e com parcerias cada vez mais sólidas com as instituições de ensino”, afirmou.

O subsecretário de Gestão de Processos da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Alexandre Santos do Carmo, enfatizou o esforço logístico e a responsabilidade da gestão em ampliar o alcance dos programas. “A estruturação desses editais representa um compromisso técnico e humano. Trabalhamos para que cada vaga chegue a quem realmente precisa, com transparência, agilidade e respeito ao cidadão”, pontuou.

Já o diretor-geral da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), Aurilex Moreira, salientou o papel da Espi como articuladora dessa transformação. “Estamos falando de políticas públicas que mudam trajetórias. A Espi tem orgulho de coordenar esse processo que abre portas, constrói pontes e reafirma que a educação é o caminho mais sólido para o desenvolvimento pessoal e coletivo”, disse.

Os programas, coordenados pela Espi e vinculados à Semad, oferecem bolsas de 50%, 75% e 100% para pessoas de baixa renda. O PBPG, voltado à especialização lato sensu, ofertará 60.320 bolsas para 185 cursos em sete Instituições de Ensino Superior (IES), enquanto o PBI trará 36.021 vagas em sete idiomas, distribuídas entre 17 escolas de línguas.

A reitora do Centro Universitário Ciesa, Solange Almeida Holanda, evidenciou o papel das instituições parceiras como agentes de transformação social. “Estamos aqui não só como ofertantes de bolsas, mas como instituições comprometidas com a formação acadêmica sólida e ética. Este programa é uma aliança em torno da justiça social e do desenvolvimento humano”, garantiu.

O gestor educacional do Instituto Cultural Brasil Estados Unidos (Icbeu), Mauro Vieira, também frisou o impacto do Bolsa Idiomas. “Completamos 10 anos de parceria com a prefeitura e centenas de alunos já transformaram suas vidas com o aprendizado de uma nova língua e de uma nova visão de mundo. A língua vem acompanhada de um ecossistema cultural que abre portas e amplia horizontes”, concluiu.

Com as bolsas do programa Bolsa Universidade lançadas ainda em dezembro de 2024, a Prefeitura de Manaus atinge a marca histórica de 144.021 oportunidades de formação para este ano, reafirmando o protagonismo da capital amazonense no combate às desigualdades por meio da educação.

As inscrições para o PBPG estarão abertas de 8 a 14/5, e para o PBI, de 15 a 21/5, exclusivamente pelo site: http://sgbp.manaus.am.gov.br/inscricao.