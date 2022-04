Projeto Chamas de Saúde realiza 458 atendimentos em Rio Preto da Eva

O Governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou 458 atendimentos, ontem (1º/04), das 7h às 17h, na Escola Municipal Alegria do Saber, em mais uma edição do projeto Chamas de Saúde, no município Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), com serviços de assistência multidisciplinar através de prevenção, promoção e recuperação da saúde.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, coronel Orleilso Ximenes Muniz destacou que a ação foi acompanhada pelo governador Wilson Lima. E acrescentou que o projeto tem por objetivo oferecer o máximo de serviços de saúde disponível na Corporação Bombeiro Militar para a população, para promover a integração da Instituição Corpo de Bombeiros Militar com as comunidades da capital e do interior do estado.

“Nossas equipes de saúde estão prontas para oferecer desde atendimento em cardiologia, clínica geral, dermatologia, ginecologia, ortopedia, otorrinolaringologia, realização de exames laboratoriais, assistência social e pediatria”, disse o Comandante.

Ainda de acordo com o coronel Muniz, é feito um trabalho prévio com as prefeituras dos municípios para identificar as necessidades de atendimento especializado, na sequência monta-se as equipes e as estruturas para atender à demanda mapeada nas comunidades carentes.

Além das especialidades médicas e odontológicas, a ação oferece exames como Hemograma, EAS (exame de urina) e PCCU exame (preventivo do câncer de colo do útero). Ao final do evento no Rio Preto da Eva foram computados 458 atendimentos.

O projeto Chamas de Saúde já atendeu a população do Distrito do Cacau Pirêra em Iranduba, Autazes, Parintins e Rio Preto da Eva. O próximo município a receber os serviços de saúde do CBMAM, será Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus).