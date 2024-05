Projeto ‘Enxerga Borba’ deve atender mais de 4 mil pessoas

Começou nesta terça-feira, 14/05, a ação do projeto “Enxerga Borba”, realizada pela Prefeitura Municipal de Borba, por meio da Secretaria de Saúde do município, em parceria com a Associação de Saúde do Estado de São Paulo. Com inscrição gratuita para realizar exames de vista, o atendimento acontecerá até o dia 30 de maio, no Hospital Vó Mundoca, localizado na avenida Amazonas, bairro Cristo Rei, em Borba.





“Sabemos o quanto a visão é importante para a nossa qualidade de vida, uma vez que está intrinsecamente ligada ao nosso desempenho na escola, no trabalho, nossa capacidade de desfrutar do lazer e nossa saúde física e mental. Com isso, criamos o projeto Enxerga Borba, para que nossa população possa ter acesso a exames de vista gratuitos e consigam ter o devido encaminhamento para obter uma visão saudável e assim ter mais saúde de modo geral”, declarou Simão Peixoto, prefeito de Borba.

De acordo com Albert Antunes, Secretário de Saúde de Borba, o mutirão de atendimentos envolve cerca de 30 profissionais. “O projeto Enxerga Borba tem como foco ofertar exames de vista para pessoas de qualquer idade. Para isso, temos à disposição da população, canais de comunicação para que possam agendar seu atendimento e vir até o hospital para realizar sua consulta de forma gratuita e organizada”, afirmou Albert Antunes.

Esta é a segunda edição do projeto Enxerga Borba, que está disponibilizando 4 mil vagas para atender as pessoas inscritas no cadastro de agendamento do projeto. A ação ocorrerá no prazo de 15 dias. Durante a primeira edição, em 2023, foram atendidas 2 mil pessoas em sete dias.

Para participar, o interessado deve entrar em contato pelo número (11) 93206-6263 via WhatsApp ou se cadastrar no link no perfil do projeto @enxergaborba.