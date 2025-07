Projeto Fé e Trabalho leva saúde, cidadania e assistência a moradores do Lírio do Vale

O vereador Joelson Silva (Avante) promoveu, no último sábado (12/7), mais uma edição do projeto Ação Social Fé e Trabalho, desta vez no bairro Lírio do Vale, zona Oeste de Manaus. A atividade aconteceu na sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas (IEADAM) e ofereceu serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania e assistência social.





Com apoio de diversos órgãos públicos e voluntários, a ação beneficiou moradores da comunidade com mais de 250 atendimentos. Entre os serviços oferecidos estavam: emissão de documentos, orientação jurídica e previdenciária, atendimentos com psicóloga, nutricionista, assistente social, além de suporte do CRAS, Conselho Tutelar, Amazonas Energia e Águas de Manaus.

Na área da saúde, foram realizados atendimentos clínicos, aplicação de vacinas, testes rápidos, aferição de pressão arterial, exames de glicemia, aplicação de flúor, além de orientações sobre planejamento familiar e cortes de cabelo gratuitos.

“A Fé e Trabalho é mais do que uma ação social, é um gesto de cuidado com as pessoas. Nosso compromisso é levar dignidade e acolhimento aos moradores das comunidades de Manaus, com serviços que fazem a diferença no dia a dia das famílias”, destacou Joelson Silva.

A iniciativa contou com o apoio da Prefeitura de Manaus, dos deputados Silas Câmara (federal) e Comandante Dan (estadual), além das Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social, do programa UEA Cidadã, de profissionais voluntários e da equipe do gabinete do vereador.

Joelson reforçou que o sucesso da ação só é possível graças à união entre o poder público, a igreja e a sociedade civil organizada. De acordo com ele, novas edições da Ação Social Fé e Trabalho já estão sendo planejadas para outras regiões da capital.