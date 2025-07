Projeto forma comunicadores em territórios tradicionais e amplia voz da juventude na Amazônia

O Projeto Jovens Protagonistas (PJP), que há 14 anos tem empoderado a juventude para ocupar espaços de decisão nos territórios onde vivem, foi um dos participantes do III Encontro das Juventudes de Povos e Comunidades Tradicionais. O evento, realizado em junho, no Quilombo São Francisco do Bauana, situado entre o município de Alvarães e a Floresta Nacional (FLONA) de Tefé (a 531 km de Manaus), reuniu mais de 400 pessoas e abordou pautas socioambientais na Amazônia.





O PJP nasceu em 2011 durante uma ação do curso “Educação Ambiental para Gestão Pública da Biodiversidade”, oferecido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), na Flona de Tefé. Na ocasião, a falta de protagonismo dos líderes locais, somada à baixa compreensão do contexto da Unidade de Conservação (UC) e à dificuldade de renovação das lideranças, se tornou um problema na visão dos próprios moradores.

Foi ali que se constituiu o Projeto Jovens como Protagonistas do Fortalecimento Comunitário, mais conhecido como Projeto Jovens Protagonistas (PJP). O objetivo é inserir a juventude em espaços de debates, como liderança local e na gestão das Unidades de Conservação (UCs) onde vivem.

“Veio da necessidade que todos compreendessem e participassem do debate, do adulto ao novo. Então, a partir disso, cria-se o Jovens Protagonista com uma metodologia baseada na arte e educação para que os jovens consigam debater assuntos complexos com uma metodologia leve. Ou seja, que promova a discussão, sem perder o dinamismo, a fluidez e a leveza”, explica Huéfeson Falcão, membro do PJP.

Na região, o projeto é ligado à Associação dos Moradores e Produtores Agroextrativistas da FLONA de Tefé e Entorno (APAFE). Conforme ele detalha, a falta de comunicação para dentro e para fora do território é um desafio para os moradores e lideranças e, consequentemente, para o desenvolvimento regional.

“Esse núcleo de comunicação hoje é uma semente dentro dos territórios onde a APAFE atua. Há várias atividades realizadas, mas as comunidades ainda sentem necessidade de conhecer mais sobre o que a associação desenvolve. Já a juventude, por ser um grupo atuante e com maior facilidade para aprendizado sobre as novas tecnologias, foi escolhida para iniciarmos os trabalhos sobre a comunicação”, destaca.

Uma das últimas iniciativas dos Jovens Protagonistas foi a primeira “Formação de Comunicadores e Comunicadoras Protagonistas”, que beneficiou 10 participantes de comunidades tradicionais da FLONA de Tefé e do entorno. Ao longo de vários dias, eles estudaram práticas de texto e audiovisual, contemplando pré-produção, produção, pós-produção e circulação dos conteúdos.

A formação foi uma realização da APAFE, em parceria com o Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB) e com apoio do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) e do Rainforest Trust.

“Representar a FLONA [de Tefé] na COP30 é um ato de coragem, mas também de orgulho. Vocês vão abrir caminho para que mais jovens, no futuro, ocupem esses espaços com a mesma força. Falem com a verdade e o coração. Nunca esqueçam: a voz de vocês carrega a floresta, os anciões, as famílias e as novas gerações. A Amazônia precisa ser ouvida, e o mundo precisa escutar vocês”, declara Adria Torres, jovem integrante do PJP.

A iniciativa foi promovida pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), Memorial Chico Mendes (MCM), Jovens Protagonistas (JP) e Associação dos Moradores e Produtores Agroextrativistas da Flona de Tefé e Entorno (APAFE), com apoio do Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), SOS Amazônia, Instituto Clima e Sociedade (ICS), Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Rainforest Noruega (RFN), GIZ, ICMBio, Prefeitura de Alvarães, Câmara de Vereadores de Alvarães, CONAQ-AM, grupo Mulheres Protagonistas da Flona Tefé, Quilombo São Francisco do Bauana, Rede Maniva de Agroecologia (REMA), entre outras organizações locais.