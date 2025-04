Projeto Kambeba celebra mês dos Povos Indígenas no Amazonas

O projeto ‘Preservação da Cultura Kambeba: Vivências Ancestrais na Comunidade Três Unidos’ promove, nos dias 24 e 26 de abril de 2025, uma série de oficinas e workshops gratuitos voltados para moradores ribeirinhos da Comunidade Três Unidos, localizada no Rio Cuieiras, no Amazonas. Idealizado pelas produtoras culturais e ativistas Tainara Kambeba e Moara Tuane, o projeto visa preservar e difundir as tradições culturais do povo Kambeba, durante o mês dedicado aos Povos Indígenas.





A coordenadora do projeto, Tainara Kambeba, explica que a proposta é fortalecer a continuidade de práticas tradicionais, como a música, a culinária, o artesanato e o grafismo corporal, além de aproximar o público não indígena da riqueza cultural do seu povo.

“O projeto sobre as vivências é uma imersão cultural, onde nós indígenas do Povo Kambeba, e toda essa região do Rio Negro, vamos nos envolver dentro da minha cultura. Com ele, a gente quer resgatar a nossa cultura e dar oportunidade para outras pessoas conhecerem como nós nos organizamos como indígenas e como mantemos as nossas tradições vivas”, reforça a jovem ativista.

As atividades são voltadas para crianças, jovens e adultos da Comunidade Três Unidos e arredores. O público 60+ também contará com outras atividades diferenciadas. Além disso, o projeto ainda prevê a criação de um site para a divulgação do conteúdo cultural e outras informações sobre a comercialização de produtos artesanais e etnoturismo, para fortalecer a economia criativa local.

PROGRAMAÇÃO DAS OFICINAS

– Biojoias – Regina Ramos

– Culinária Regional – Neurilene Cruz

– Grafismo Kambeba – Tainara Kambeba

– Música Kambeba – Tomé Cruz

– Artesanato – Maria Lúcia

Outro ponto alto do projeto são as ações de registro e documentação das atividades culturais realizadas na comunidade, com produções audiovisuais e a criação de um site para disponibilizar informações sobre os Kambeba na internet, já que essas informações disponíveis ainda não são suficientes.

O projeto ‘Preservação da Cultura Kambeba: Vivências Ancestrais na Comunidade Três Unidos’ foi contemplado no Edital Macro Nº 002/2024 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

SOBRE O POVO KAMBEBA

Originários da região de fronteira entre o Brasil e os países andinos, os Kambeba vivem atualmente em diversas áreas do Amazonas, especialmente às margens do Rio Cuieiras, afluente do Rio Negro. A Comunidade Três Unidos, situada dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista e da Área de Proteção Ambiental (APA) Aturiá-Apuazinho, é um dos principais núcleos desse povo.

Na comunidade, os Kambeba mantêm vivas suas tradições e têm no etnoturismo uma das principais fontes de renda, oferecendo hospedagem, alimentação regional e produtos artesanais para visitantes que desejam conhecer de perto a cultura indígena dos povos da Amazônia. Turistas que partem de Manaus, chegam ao local com a média de 1h30, se a viagem for via lancha ‘expresso’.

TAINARA KAMBEBA

Indígena do povo Omagua Kambeba, Tainara nasceu na Aldeia Jaquiri, no município de Alvarães (AM), e vive desde os 8 anos na Comunidade Três Unidos. Criada pelos bisavós, aprendeu desde cedo a respeitar e preservar a floresta e a cultura do seu povo.

Participou, desde a infância, de ações promovidas pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), como o projeto Repórteres da Floresta, que proporcionou intercâmbios com outras comunidades de Manaus. Em 2021, passou a produzir conteúdo digital sobre a realidade indígena, conquistando visibilidade e fortalecendo a luta pelos direitos dos povos originários.

Convidada pela Unicef, participou da COP27, realizada no Egito, no ano de 2022, como representante dos povos indígenas brasileiros. No ano seguinte, foi nomeada ‘Jovem Ativista da Unicef’.