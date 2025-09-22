Projeto “Ponto de Partida” lança show “Tributo ao Rei Reginaldo Rossi” em Parintins

A música popular ganha mais força no município de Parintins com o lançamento do projeto “Ponto de Partida”, contemplado pela Lei Aldir Blanc, que apresenta ao público o espetáculo “Tributo ao Rei Reginaldo Rossi”. O show acontece no próximo dia 27 de setembro, a partir das 22h30, na Praça Eduardo Ribeiro, no centro histórico de Parintins, conduzido pelo cantor Derick Tavares, de 27 anos, que interpreta os maiores sucessos de um dos ícones da canção brega e romântica popular.





Acompanhado por uma banda formada por músicos de destaque no cenário local – Andrey Barbosa (guitarra), Alessandro Araújo (teclado), Augusto Reis (baixo), João Alberto (bateria), Octacilio Neto (saxofone), além das vozes de apoio de Ana Paula e Karla Loyana – o artista promete um espetáculo grandioso e repleto de emoção.

Segundo Derick, a oportunidade de ser contemplado pelas leis de incentivo cultural foi fundamental para consolidar sua carreira.

“A Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo tiveram grande importância para mim. Elas possibilitaram o lançamento dos meus dois primeiros álbuns e ampliaram minha visibilidade como artista local. Agora, com o projeto Ponto de Partida, apresento meu terceiro álbum, com dez canções autorais inéditas que refletem minhas vivências e cotidiano. Esse trabalho marca uma fase de transformação e renovação, tanto nas composições quanto no meu estilo e voz”, destacou.

Além de celebrar a obra de Reginaldo Rossi, o show também reafirma o compromisso das políticas públicas de incentivo à cultura em fortalecer a produção artística da Amazônia, garantindo espaço para talentos locais se conectarem ao grande público.

Com o “Tributo ao Rei Reginaldo Rossi”, o público parintinense terá a oportunidade de reviver clássicos imortais da música romântica nacional, em uma noite de emoção, nostalgia e celebração da cultura popular.