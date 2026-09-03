Projeto Reabilitar devolve autonomia e autoestima a pessoas em processo de reabilitação física em Parintins

Mais do que promover atividade física, o Projeto Reabilitar, de iniciativa da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), oferece acolhimento, recuperação e qualidade de vida para pessoas que estão em processo de reabilitação física e que precisam de acompanhamento especial para voltar a se movimentar com segurança e autonomia.

Eliete Marinho, de 63 anos, afirma que combateu o sedentarismo por meio do projeto. “Estou participando desde o mês de abril. Eu andava sedentária, ficava em casa por muito tempo sem fazer atividade física, então, pra mim está sendo muito bom, dá até vontade de viver mais. Também somos acompanhados por uma professora que nos ajuda muito para a realização das atividades”, ressaltou.





Com 70 anos, dona Joana Guimarães, manifesta que as atividades físicas lhe ajudaram no fortalecimento das pernas. “Eu melhorei muito da minha saúde depois que eu participei do projeto, acredito que se eu não estivesse fazendo essa academia aqui, não sei se eu ainda andava. Antes eu me sentia com muita dor nos ossos, e agora já ando bem em casa, faço algumas coisas, eu me sinto super bem graças a Deus”, salientou.

Com profissional capacitado e atendimento humanizado, o projeto propõe a retomada da autoestima, mobilidade e esperança para dezenas de parintinenses que enfrentavam limitações físicas, dores crônicas e sedentarismo, sob o comando da professora de Educação Física, Daniele Prestes.

As atividades do projeto acontecem na Praça de Convivência Creusa de Menezes Gonzaga, anexa ao Ginásio Poliesportivo e Cultural Caio Dagnaisse, todas às segundas, terças e quartas-feiras, no horário das 8h às 9h, com exercícios adaptados e orientados de acordo com a necessidade de cada participante.