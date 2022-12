Projeto Sorria + Rio Preto devolve qualidade de vida e alegria a população do município

A Prefeitura de Rio Preto da Eva realizou o primeiro atendimento do Projeto Sorria + Rio Preto. 50 rio-pretenses estiveram na Unidade Básica de Saúde para tirar o molde das próteses dentárias que em breve serão entregues pelo projeto. Após a entrega, eles continuarão fazendo acompanhamento para possíveis ajustes e para manter a saúde bucal em dia.

Sorria + Rio Preto

Problemas bucais são muito comuns. E afetam diretamente na qualidade de vida das pessoas. Aproximadamente 44% da população mundial sofre de alguma patologia na área. Só no Brasil, há mais de 18 milhões de afetados. Algumas doenças, quando não tratadas, podem resultar na perda total ou parcial dos dentes permanentes. Além do desconforto físico e do impacto na autoestima e na alimentação, a falta de dentes também prejudica a qualidade do sono e a respiração.

E nem todo mundo pode arcar com os custos de uma prótese ou implante dentário. Pensando nisso, a Prefeitura de Rio Preto da Eva desenvolveu o Projeto Sorria + Rio Preto. O projeto visa devolver saúde, estética, reabilitação e qualidade de vida aos moradores da cidade em situação de vulnerabilidade social, com indicação de reabilitação e necessidade de prótese dentária total. O projeto foi idealizado pelo Prefeito Anderson Sousa. “Queremos dar dignidades aos moradores de Rio Preto da Eva, assim como o programa Enxerga Mais Rio Preto, o Sorria + Rio Preto vem para dar qualidade de vida, elevar a auto-estima das pessoas. Queremos ver todos os rio-pretenses sorrindo sem medo de ser feliz”, disse Anderson.