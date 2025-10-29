Projetos pretendem ampliar mobilidade urbana em Manaus

Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU), realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pelo Ministério das Cidades, concluiu a definição de projetos para ampliar as redes de transporte público coletivo de média e alta capacidade (TPC-MAC) em Manaus. Na região metropolitana da capital amazonense, o estudo prevê quatro projetos para expansão da rede de BRT (bus rapid transit), totalizando 48 quilômetros (km). O investimento estimado para os projetos é de R$ 2,8 bilhões.





Em Manaus, a implementação dos projetos resultará na redução estimada de cerca de 90 óbitos em acidentes de trânsito até 2054. E, também, evitará a emissão de 34,6 mil de toneladas de CO2 por ano. Outro benefício é a redução do custo operacional por viagem, decorrente da maior utilização dos sistemas de média e alta capacidade, que tipicamente são mais eficientes. No caso de Manaus, a redução é de 8%.

Na capital amazonense, com a implantação dos projetos previstos no ENMU haverá também a redução no tempo médio de deslocamentos na cidade, com um impacto estimado em R$ 887 milhões. Em Manaus, os projetos previstos pelo ENMU são a implantação dos BRTs – Extremo Norte, Norte/Leste, Área Central e Extremo Sul.

Os projetos selecionados mostram que o Brasil está buscando se adaptar às mudanças do clima, com ações que unem sustentabilidade, mobilidade e inclusão social. Em todo país, o ENMU concluiu a definição de 187 projetos para ampliar as redes de transporte público coletivo de média e alta capacidade (TPC-MAC) nas 21 maiores regiões metropolitanas (RMs) do país.