Propaganda partidária do PT vai ao ar nesta semana

O Partido dos Trabalhadores (PT) exibirá propaganda partidária no rádio e na televisão nesta semana. Além da sigla do presidente Lula, Partido Democrático Trabalhista (PDT), Republicanos e União Brasil (UNIÃO) terão seus programas transmitidos em rede nacional, entre 19h30 e 22h30.





Conforme o calendário do primeiro semestre de 2025, o Republicanos exibirá dez minutos de propaganda durante a semana, distribuídos em três minutos na terça-feira (15), três minutos e meio na quinta-feira (17) e outros três minutos e meio no sábado (19). O PT veiculará, ao todo, três minutos, divididos em programas de um minuto cada um, na terça, na quinta e no sábado.

Já o União Brasil terá direito a um minuto e meio de programa, sendo 30 segundos em cada um dos dias. Por fim, o PDT exibirá 30 segundos de propaganda na terça-feira.

Conforme a portaria, o PT, o Republicanos e o União Brasil têm direito, cada um, a 20 minutos de propaganda partidária no primeiro semestre deste ano. Já o PDT dispõe de dez minutos de propaganda no período.

A propaganda partidária tem como objetivos divulgar o programa do partido, apresentar suas atividades no Congresso Nacional e expor seu posicionamento sobre temas políticos e sociais. Além disso, pelo menos 30% do tempo total de cada legenda devem ser destinados à promoção da participação feminina na política.