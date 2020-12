Proprietário de imóvel em Manaus ‘abusa do direito de abusar’

Que em Manaus há um desrespeito sádico pelo planejamento urbano, isso ninguém duvida.

É comum ver casas sendo construídas na calçada, meio fio servindo de garagem para moradores que invadem meio metro de rua para estacionar os seus carros.

Além dos mercadinhos, borracharias, lojas de bugigangas, restaurante de quentinhas, camelôs e uma infinidade de outros usando metade do asfalto da rua para comerciar seus produtos.

Também existem prédios sendo construídos na beira de igarapés como se isso fosse a coisa mais normal do mundo, mansões avançando por dentro de áreas de conservação e, há o caso de um grande shopping center que foi construído na calçada da Avenida Djalma Batista, não se sabe com autorização de quem.

Uma casa sendo construída no poste da Manaus Energia – foto: redes sociais[/caption]

Mas

Igual ao dono do imóvel que resolveu ‘aproveitar’ o poste da Manaus Energia como coluna de uma laje, aí é “abusar do direito de abusar”. Se é que alguém tem o direito de abusar do planejamento urbano da cidade.

A foto da obra circulou por toda a manhã de hoje (08), nas redes sociais sem que alguém soubesse onde a foto foi tirada. Mas de certeza, é em Manaus e está passível de denúncia, multa pesada e demolição.