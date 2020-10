Pros doa R$ 200 mil para a campanha de Henrique Oliveira

O Diretório Nacional do Pros doou R$ 200 mil para a campanha a vereador de Henrique Oliveira. O ex-vice-governador do Amazonas teve o seu mandato cassado em 2016 por compra de votos durante as eleições de 2014.

Conforme dados do DivulgaCand – sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Oliveira já registrou um gasto de quase R$ 32 mil para a campanha. O montante foi destinado para compra de combustíveis e pagamento do quadro funcional.

Ainda de acordo com os dados do sistema, os outros mais de 50 candidatos do Pros não receberam o mesmo valor para o custo de suas campanhas ao pleito deste ano.