Proteger as famílias será uma das prioridades no governo da professora Maria do Carmo

Pré-candidata ao governo, Maria do Carmo diz que é uma voz cada vez mais forte da mulher na proteção das famílias no Amazonas





A pré-candidata ao Governo do Estado, Professora Maria do Carmo (PL), destacou nesta sexta-feira (25), que o olhar social e a proteção das famílias serão prioridades no seu plano de trabalho.

“Tenho como pilar a valorização e a proteção das famílias como núcleo essencial da sociedade. Portanto, desenvolver políticas públicas que as apoiem, oferecendo suporte em áreas como educação, saúde, segurança, habitação, serão prioridade, não discurso”, afirmou Maria do Carmo, que tem intensificado sua presença junto à população, tanto nas ruas como por meio de suas redes sociais, para apresentar sua trajetória e suas ideias para o futuro do Amazonas.

“A gente vai promover a conciliação entre a vida profissional e familiar, ou seja, pais trabalhando, filhos estudando e garantindo benefícios que fortaleçam a união e o bem-estar das famílias”, defendeu a Professora.

Ela também fez questão de esclarecer a falsa narrativa de que a ideologia liberal e de direita não teria esse olhar para o social. “Isso é uma das maiores mentiras que já disseminaram nessas guerras de narrativa. Independente de quaisquer cores (de partido) que você possa aplaudir, é preciso entender que a finalidade última de qualquer política pública tem que ser a melhoria da qualidade de vida do povo. Trabalhar para melhorar a vida das pessoas”, avaliou.

Para a Professora, a política em Manaus e no Amazonas virou as costas para a população e para as famílias. “A gente precisa reconhecer o papel da família na construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. É isso que eu quero para o nosso Amazonas e será prioridade: cuidar das pessoas, para que elas de fato usufruam daquilo que lhes é devido pelo poder público, porque elas já pagam muito caro por isso. Esse é o meu desejo e o meu desafio”, finalizou Maria do Carmo.

FOTO: Assessoria MC