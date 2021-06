Protocolos de segurança são principal exigência para realização da Live Parintins

Cumprindo todos os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19, os bois Caprichoso e Garantido realizarão, neste sábado (26/06), a Live Parintins 2021, para manter a tradição do Festival Folclórico do município. O evento, que tem o apoio do Governo do Amazonas, segue todas as medidas que conferem segurança aos participantes e servidores envolvidos.

Os protocolos incluem a testagem de todos os integrantes dos bois e equipes de apoio para detecção do coronavírus, distanciamento, uso de máscara, aferição de temperatura e ausência de público nas arquibancadas do Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo, palco das apresentações.

“Todos aqueles que estiverem aqui durante a live terão sido testados e devidamente identificados. Haverá aferição de temperatura, além da obrigatoriedade do uso de álcool em gel, e todos os participantes estão sendo orientados a manterem o distanciamento dentro da arena”, acrescentou o secretário.

Ele também ressalta que o Governo do Amazonas acionou equipes de saúde e segurança para reforçar as ações voltadas à realização do espetáculo.

A live será transmitida a partir das 20h30 deste sábado (26/06), pela TV A Crítica, no canal 4 da TV aberta. Além do Governo do Amazonas, as apresentações contam com o apoio da Coca-Cola Brasil, que tem contribuído com os eventos culturais do Estado, com o objetivo de gerar renda para trabalhadores envolvidos no evento, principal propulsor econômico da cidade.

Espetáculo seguro – Os presidentes de Caprichoso e Garantido ressaltam a importância de se prezar pelos protocolos de segurança para resguardar a saúde dos integrantes dos bois, bem como de todas as equipes envolvidas no espetáculo.

“Estou muito feliz com isso e peço para que as pessoas não se aglomerem”, alertou o presidente do Garantido, Antônio Andrade. “É importante que nós tenhamos a garantia que no próximo ano nós teremos festival, e o festival só vai acontecer se nós tivermos vencido a Covid”.