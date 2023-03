Providências sobre áreas de risco em Manuas serão tomadas até o fim do mês

As providências sobre as áreas de risco iminente, como um plano de ação para a retirada das famílias instaladas nas regiões identificadas como áreas de risco, deverão ser tomadas pela Prefeitura de Manaus até o fim do mês. A determinação é do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

Segundo o Promotor de Justiça Paulo Stélio Sabba Guimarães, titular da 63ª Prourb, o MP está executando uma ação na qual também é requerido do poder público que apresente um plano de urbanização para as áreas que podem ser urbanizadas, com o respectivo cronograma de obras, buscando garantir a segurança da população.

“Se nós tivermos uma política pública voltada para a habitação popular, muitas situações não acontecerão novamente”, declarou o Promotor de Justiça.