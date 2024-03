Próxima edição do ‘Câmara Cidadã’ acontecerá no sambódromo

A quarta edição do projeto Câmara Cidadã acontecerá nos dias 11 e 12 de abril O evento será realizado no sambódromo.





O projeto, implementado na gestão do vereador Caio André, já foi levado às regiões leste, sul e norte de Manaus, com quase 27 mil atendimentos gratuitos à população manauara. A iniciativa vem surtindo efeito desde a sua primeira edição, visto que diversas solicitações feitas pelos cidadãos durante as Tribunas Populares já foram atendidas pelo Parlamento Municipal, tendo seus problemas sanados.

A 4ª edição da Câmara Cidadã vai atender o público levando serviços gratuitos de cidadania, saúde, bem-estar, atendimentos jurídicos e sociais, além de cuidados com os pets. O projeto iniciou em março de 2023, ofertando mais de 30 tipos de serviços à população. Na terceira edição, já eram mais de 140 serviços disponibilizados aos cidadãos.