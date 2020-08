PSG x Bayern: A Grande Final da Champions League neste domingo

Neste domingo (23/08), Paris Saint-Germain e Bayern de Munique duelam em busca do troféu mais cobiçado da Europa, às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, capital de Portugal. O jogo terá transmissão da TNT e do Facebook do Esporte Interativo.

Em uma temporada atípica, onde habitualmente a esta altura o campeão já teria sido definido, a competição terá seu capítulo final na cidade de Lisboa, em Portugal. Por conta da pandemia do novo coronavírus, que parou o futebol na Europa por cerca de dois meses, a Uefa decidiu pela mudança no regulamento do torneio e apostou em uma fase final mais enxuta, com sede única.

A princípio, a final da Champions League ocorreria em Istambul, mas o país turco receberá a decisão na próxima temporada.

Prováveis Times

Paris Saint-Germain: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe e Bernat; Marquinhos, Sarabia (Verratti) e Ander Herrera; Di María, Neymar, Mbappé.

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba e Davies; Goretzka, Thiago (Pavard), Perisic, Müller e Gnabry; Lewandowski.

Lance!