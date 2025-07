PT propõe projeto para acabar com supersalários no serviço público em todas as esferas

A bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados apresentou um projeto de lei que busca pôr fim aos supersalários no funcionalismo público, limitando os ganhos de servidores de todas as esferas e poderes ao teto constitucional, atualmente fixado em R$ 44 mil.





A proposta prevê a restrição de gratificações, bônus e acúmulo de cargos, e se aplica de forma ampla ao Executivo, Legislativo e Judiciário, em nível federal, estadual e municipal. Além disso, o texto inclui os militares, que hoje costumam ser beneficiados por exceções legais que elevam seus vencimentos acima do teto.

O objetivo é fechar brechas legais que permitem que servidores recebam remunerações superiores a R$ 100 mil mensais com o uso de “penduricalhos” — adicionais que escapam da regra constitucional, especialmente em momentos de austeridade fiscal e contenção de gastos públicos.

A iniciativa já provoca reação de setores do alto escalão do funcionalismo, principalmente entre os militares e integrantes do Judiciário, que podem ser diretamente afetados pelas mudanças.

O PT argumenta que a proposta busca igualdade e justiça salarial, além de promover maior controle nos gastos públicos. O projeto ainda será analisado pelas comissões temáticas da Câmara antes de seguir para votação no plenário.