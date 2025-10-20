Público vibra no ‘Esquenta do Boi Manaus’ e aquece a cidade para a grande celebração dos 356 anos

Prefeitura de Manaus encerrou no domingo, 19/10, a segunda etapa da Feirinha do Tururi, o “Esquenta do Boi Manaus 2025”, realizada no bloco E, do Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (sambódromo).





Foram cinco dias de festa, de 15 a 19 de outubro, com grande presença de público, estacionamento gratuito, estrutura organizada e uma programação especial que destacou a força da cultura amazonense.

O “esquenta” reuniu apresentações dos bois de Manaus, além de grandes nomes como Patrick Araújo & Marujada de Guerra, David Assayag & Batucada do Garantido, Israel Paulain, Edmundo Oran e João Paulo Faria, entre outros. Todas as noites, o público lotou a arena e cantou junto, comprovando que o “Boi Manaus” é tradição viva e patrimônio imaterial e afetivo da cidade.

“O ‘esquenta’ mostrou mais uma vez que o boi-bumbá é a alma da nossa cidade. Ver o público lotando o espaço durante cinco noites reforça que estamos no caminho certo. Agora, estamos prontos para entregar uma das maiores edições do ‘Boi Manaus’ da história, com tradição, inovação e a participação dos bois de Manaus e de Parintins”, afirmou o diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato.

Entre o público presente, a estudante Juliane Andrade, que participou da feirinha com amigos, destacou a energia do evento e a conexão com a cultura local.

O “Esquenta do Boi Manaus” fortaleceu a tradição, movimentou a economia criativa, reuniu famílias, turistas e amantes da toada, consolidando a festa como um dos maiores símbolos culturais da capital amazonense.

Agora, Manaus se prepara para a grande celebração oficial do “Boi Manaus 2025”, que acontecerá nos dias 24 e 25 de outubro, no sambódromo, com a participação dos bois de Parintins, Garantido e Caprichoso, que se apresentarão com todos os seus itens oficiais, ao lado dos seis bois de Manaus. A expectativa é de recorde de público e uma edição inesquecível em comemoração aos 356 anos da cidade.