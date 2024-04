Quando será o próximo eclipse solar total no Brasil?

Na próxima segunda-feira, haverá um eclipse solar total visível em partes do México, Estados Unidos e Canadá, com a totalidade do fenômeno atingindo até 4 minutos e 28 segundos em certos locais. Infelizmente, no Brasil, não será possível observar o evento de forma parcial ou total. Os interessados terão que acompanhar as transmissões da NASA ou do Observatório Nacional.





Os eclipses solares totais ocorrem aproximadamente a cada 18 meses em algum lugar do mundo, mas parecem raros devido à estreita faixa por onde são visíveis. No entanto, já conhecemos a data do próximo eclipse total visível no Brasil: 12 de agosto de 2045. No ano seguinte, em 2 de agosto, outro eclipse total poderá ser visto novamente no país.

O próximo eclipse solar total no Brasil será em 12 de agosto de 2045, começando às 15h58 em Macapá e atravessando vários estados até chegar à costa de Pernambuco às 16h20. Capitais como Belém, São Luís, João Pessoa e Recife estarão na rota do eclipse total, enquanto outras regiões verão apenas o eclipse parcial. Em 2 de agosto de 2046, haverá um eclipse total visível em uma estreita faixa que passa por Sergipe e Alagoas, com duração de 1 a 2 minutos em média.

Os observadores precisarão acordar cedo para ver o eclipse em 2046, com início da totalidade em Aracaju às 5h51 e em Maceió no mesmo horário. Além disso, algumas regiões do país poderão observar um eclipse parcial logo após o nascer do Sol, embora o horário matinal possa limitar a visibilidade em alguns lugares.

Como observar um eclipse solar?

A visibilidade do eclipse solar depende das condições climáticas, como nuvens que podem interferir na observação. Durante as fases parciais do eclipse, é perigoso olhar diretamente para o sol sem proteção adequada, pois pode causar danos graves nos olhos, conforme alerta da Nasa. Observar o eclipse através de telescópios ou câmeras sem proteção também é arriscado. Os óculos especiais para eclipses são muito mais escuros do que os óculos de sol comuns, sendo essenciais para uma observação segura.

O que é um eclipse solar total?

Durante um eclipse solar total, a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, bloqueando totalmente a luz solar visível. Isso permite que os observadores na Terra vejam a coroa solar, que normalmente não é visível devido ao brilho intenso do Sol. Essa coincidência ocorre porque o Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua, mas também está cerca de 400 vezes mais distante da Terra, permitindo que a Lua cubra completamente o Sol durante o eclipse total.

Fonte: cnnbrasil