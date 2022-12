Quarteto assassinado foi abordado pela Rocam antes de serem mortos; Veja vídeo

Na noite de quarta-feira, (21), vídeos começaram a circular em grupos de whatsApp, onde mostra policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano, (ROCAM), abordando quatro pessoas, sendo duas mulheres e dois homens.

Posteriormente o quarteto foi encontrado morto no KM 32, da AM – 10, com disparos de arma de de fogo e encapuzados. O quarteto foi identificado como sendo, Alexandre do Nascimento Melo, Diego Maximo Gemaque, Valeria luciana Pacheco da Silva, Lilian Daiane Máximo Gemaque.

Em nota o comando da PM, disse que irá apurar os fatos e informou que já foram afastados os militares que agora são suspeitos de terem matado os abordados. No vídeo é possível ver a numeração da viatura como sendo, 25921.

Veja o vídeo:

NOTA

Após tomar conhecimento das imagens da abordagem da Rocam que circulam na internet, o Comando da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) determinou à Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) a imediata instauração de um procedimento investigatório para apuração dos fatos.

Para efeitos de plena transparência, os policiais foram afastados de suas funções até que se concluam as investigações.

Por Correio da Amazônia