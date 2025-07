Quatro estrangeiros são presos com 1,5 tonelada de drogas no rio Solimões

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) e da Delegacia Fluvial (Deflu), apresentou, nesta segunda-feira (28/07), o resultado de uma operação que culminou na prisão em flagrante de quatro estrangeiros, um peruano e três colombianos, e na apreensão de 1,5 tonelada de drogas, avaliadas em cerca de R$ 50 milhões.





Segundo o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, a ação é fruto de um trabalho investigativo da equipe do DRCO com foco no combate ao tráfico de drogas no Amazonas. As investigações identificaram o momento em que o entorpecente, oriundo do Peru, começou a descer o rio em direção a Manaus.

“Muito provavelmente essa droga abasteceria o mercado interno da nossa capital. A operação contou com o uso de lancha blindada, o que permitiu uma abordagem segura, sem maiores danos colaterais. As investigações continuam para que possamos chegar até os responsáveis pela logística do material aqui em Manaus”, afirmou Bruno Fraga.

Investigações

De acordo com o delegado Mário Paulo, diretor do DRCO, a ação aconteceu na madrugada de sexta-feira (25/07), no alto rio Solimões, nas proximidades do município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). As investigações, que já duravam cerca de uma semana, identificaram a movimentação de um grande carregamento de droga por parte de um grupo criminoso na região.

“Nós imediatamente acionamos a CORE e a Delegacia Fluvial, e conseguimos localizar e interceptar o grupo nas proximidades de Manacapuru. Eles estavam em uma canoa de grande porte, conhecida como ‘rabetão’. Eram quatro indivíduos, que estavam no barco, que foram presos e conduzidos ao DRCO, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico”, explicou Mário Paulo.

A autoridade policial destacou que as investigações seguirão para identificar a origem exata e o destino da droga, que possivelmente abasteceria o mercado consumidor da capital.

O delegado Juan Valério, coordenador da Core, destacou que a equipe foi acionada para prestar apoio operacional, juntamente com os agentes da Deflu. A operação foi bem-sucedida, com a prisão dos quatro suspeitos e a apreensão da carga, com destaque para a grande quantidade de cocaína, droga de alto valor no mercado ilegal.

“Apesar de não haver muita resistência por parte dos indivíduos, foi uma missão difícil do ponto de vista operacional, principalmente, para localizá-los no rio. A expertise dos nossos policiais foi essencial, assim como o uso de equipamentos eletrônicos como visão noturna e termal. Eles estavam em uma embarcação bem camuflada, mas, mesmo assim, insistimos no alvo e conseguimos identificá-los”, concluiu Juan Valério.

Procedimentos

Os homens responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.