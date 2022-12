Quatro pessoas são encontradas mortas dentro de carro no KM -32 da AM-010

MANAUS – Na manhã desta quarta-feira, (21), dois homens e duas mulheres foram encontrados mortos dentro de um carro no Ramal do Água Branca, no KM 32 da rodovia AM-010, na manhã desta quarta-feira (22).

As vítimas estavam vendadas dentro de um carro modelo Onix e foram executadas com diversos tiros de grosso calibre. Moradores que transitavam pelo local encontraram o corpo por volta das 8h e acionaram a polícia.

A polícia acredita que as vítimas tenham sido sequestradas ainda na noite de terça-feira, (20), onde foram levadas para o local de execução. A polícia acredita que o trio tenha se envolvido com o tráfico e por esse motivo foram executados o que ainda deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS).

Por Correio da Amazônia