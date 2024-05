Queda histórica de desemprego atinge a menor taxa em 10 anos no Brasil

Índice de pessoas desempregadas no país caiu para 7,5%, segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad)





Dados divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) revela que, sob o governo Lula, o desemprego segue caindo no Brasil e chegou, no trimestre encerrado em abril, a 7,5%, considerada uma taxa histórica por ser a menor para o trimestre em 10 anos – quando o índice de desemprego era de 7,2%.

Segundo a última Pnad contínua, a taxa de desemprego no trimestre imediatamente anterior foi de 7,9%. Ou seja, a queda no índice vem se mostrando constante, com redução no número de pessoas desempregadas mês a mês.

Foram registrados 8,2 milhões de brasileiros desempregados entre fevereiro e abril, enquanto nos três meses anteriores o número era de 8,6 milhões. A queda na taxa de desemprego foi ainda mais acentuada se o primeiro trimestre de 2023 for utilizado como parâmetro.

Confira a queda da taxa de desemprego por trimestre na tabela abaixo:

Recorde de emprego com carteira assinada no setor privado

A Pnad Contínua destaca, no novo estudo, que número de empregados com carteira de trabalho no setor privado, no trimestre encerrado em abril, também bateu recorde: chegou a 38,188 milhões, o maior contingente da série histórica do levantamento, iniciado em 2012.

“Houve estabilidade no trimestre e alta de 3,8% (mais 1,4 milhão) no ano. O número de empregados sem carteira no setor privado (13,6 milhões) também foi recorde da série histórica, mantendo-se estável no trimestre e crescendo 6,4% (mais 813 mil pessoas) no ano”, pontua o IBGE.

Confira a pesquisa completa aqui.

