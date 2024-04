O Modo Turbo chegou ao BBB 24! Na fase final do programa, o 18º Paredão foi formado na sexta-feira (5), e um dos participantes está prestes a deixar a casa mais vigiada do país. Alane, Davi e Giovanna estão na berlinda e lutam pela permanência no jogo.





De acordo com a dinâmica das últimas semanas, o seu voto é para eliminar! Isso significa que o emparedado mais votado será eliminado da competição no domingo, 7/4.

Quem você quer eliminar do BBB 24?

Fonte: gshow