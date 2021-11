Quinta geração do City chega com novidades – por Lucia Camargo Nunes

Em uma fase de reestruturação da marca, a Honda Automóveis anunciou duas novidades da linha City para o Brasil.

Serão produzidos em sua fábrica de Itirapina (SP) a evolução do sedã e o inédito, por aqui, hatchback do City. O sedã recebeu melhorias em tamanho, conforto, conteúdos e segurança, além de novo motor. Este upgrade tem seus motivos: com a importação do futuro novo Civic, o City passa a cobrir as versões de entrada do sedã maior, que virá mais caro que o atual.

O City está em pré-venda por a partir de R$ 108.300. O visual foi renovado, mas continua sóbrio. Na área frontal, a barra cromada e os novos faróis lembram o Civic. O sedã compacto cresceu em largura e comprimento e foi ligeiramente rebaixado na altura. As rodas são de 16” e o porta-malas abriga 519 litros.

Nova central multimídia de 8” com conectividade sem fio, bancos de couro (a partir da EXL) e retrovisor fotocrômico e sensores dianteiros de estacionamento (na Touring) são itens de conveniência que se somam a novos sistemas de segurança (apenas na topo de linha).

Essa quinta geração passa a vir com o novo motor flex de 4 cilindros de injeção direta de 1,5 litro que rende 126 cv que promete economia e eficiência. De acordo com a Honda, os testes do Inmetro indicam 13,1/15,2 km/l, na cidade e estrada com gasolina. A transmissão é a CVT.

A novidade entra em pré-venda a partir de 23 de novembro e tem previsão de chegar às lojas em janeiro.

Confira preços e versões:

City EX: R$ 108.300

City EXL: R$ 114.700

City Touring: R$ 123.100

Sai Fit e entra City Hatchback

O City Hatchback, dizem os executivos da Honda, guarda mais semelhanças do que diferenças com o sedã. E evolui em relação ao monovolume Fit, agora em busca de um público mais jovem. Sem preços divulgados, entra em pré-venda em janeiro e tem previsão de estrear nas concessionárias em março de 2022.

A promessa é de que o City Hatchback tem um interior mais amplo, embora perca em espaço de porta-malas (268 litros) em relação ao Fit.

Com o mesmo motor 1.5 de 126 cv do sedã, consome com gasolina na cidade 13,3 km/l e na estrada 14,8 km/l.

A Honda ainda informou que, apesar da aposentadoria do Fit, a montadora mantém a produção do WR-V, que considera um SUV compacto.

Agora importados, Audi A3 hatch e sedã ganham mais requinte

A Audi começa a entregar as primeiras unidades da nova geração do A3 nas configurações hatch e sedã.

A3 Sedan e A3 Sportback, fabricados em Ingolstadt, Alemanha, foram totalmente renovados. Além do design, ambos têm novo acabamento interno e cockpit com tela de 12,3” para o motorista e multimídia de 10,1” com conexão de smartphones por fio.

Há duas opções de motorização só a gasolina: 2.0 TFSI de 190 cv com transmissão automatizada de 7 marchas na versão Performance Black e 1.4 TSFI turbo de 150 cv que atua junto ao câmbio Tiptronic de 8 velocidades batizada de S line Limited.

Os modelos estão disponíveis como venda direta. Os preços partem de R$ 229.990 para as versões 1.4 S line Limited e R$ 264.990 para as 2.0 Performance Black.

Picape Hilux ganha novos conteúdos

A Toyota acaba de atualizar picape Hilux e SUV SW4, feitos na Argentina. A linha 2022 de ambos aposenta o motor flex 2.7 de 163 cv e mantém apenas o 2.8 turbodiesel de 204 cv, com opções de transmissão manual e automática, ambas de seis velocidades, e tração 4×4.

A picape virá com a segurança reforçada em seu pacote Toyota Safety Sense. A versão SRX adicionou um sensor que detecta pedestres e ciclistas para o sistema de pré-colisão frontal e monitor de visão 360 graus. A SR, por sua vez, recebeu sensor de estacionamento dianteiro e traseiro.

As variantes SR, SRV e SRX passam a oferecer de série ar-condicionado de duas zonas automático e digital, incluindo saída no banco traseiro.

Confira versões e preços da picape Toyota 2022:

Hilux Cabine/Chassi – R$ 208.090

Hilux Cabine Simples STD – R$ 215.490

Hilux Cabine Dupla STD – R$ 230.590

Hilux SR – R$ 257.490

Hilux SRV – R$ 273.990

Hilux SRX – R$ 306.990

SW4 supera a barreira dos R$ 400 mil

O SUV Toyota SW4 agora só com motor turbodiesel recebe mais uma versão, a Diamond. Como diferenciais, traz nova grade e para-choque frontal, pintura em dois tons, faróis full LED, exclusivas rodas de 18” e abertura da tampa do porta-malas por gestos. O acabamento interno vem na cor bege. Esta nova versão custa R$ 406.790.

Para justificar tal preço, o som JBL conta com 10 falantes, multimídia é de 8” e itens de segurança, como monitor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, controle de cruzeiro adaptativo e sete airbags, entre outros.

A versão SRX, por R$ 383.290, traz câmera 360 graus, ar-condicionado automático digital de duas zonas, alertas de tráfego cruzado e ponto cego e detector de pedestres e ciclistas (de série na Diamond). Os dois bancos adicionais na terceira fileira custam R$ 6.500.

Preços da linha 2022 do Toyota SW4:

SW4 SRX 5L – R$ 383.290

SW4 SRX 7L – R$ 389.790

SW4 Diamond – R$ 406.790

Preço é o que mais pesa na escolha do carro

Nem design nem potência. O preço é o item que mais pesa na decisão da compra de um carro. Segurança, consumo, conforto e manutenção foram outros quesitos mais apontados, nesta ordem, por entrevistados de uma pesquisa feita pela plataforma OLX.

Para Flávio Passos, VP de Autos e Comercial da OLX, a decisão parte de uma necessidade: uma família que cresceu ou alguém que vai rodar com aplicativo de transporte. “Fica evidente que, seja qual for a necessidade de cada um, o custo-benefício ainda é relevante na escolha do modelo e do ano do carro”, explica.

O levantamento ainda mostrou que 75% dos entrevistados anunciaram carro em sites e aplicativos de compra e venda de automóveis, 54% em redes sociais, 20% consultou amigos e parentes, 12% fez contato direto na concessionária por telefone ou pessoalmente, 9% em classificados de jornal e revista.

A pesquisa Brand Health Tracker 2021 ouviu 465 homens e mulheres, que conhecem sites e aplicativos de compra e venda de carros, com idades entre 18 e 55 anos, das classes A, B e C.

Fatores na decisão por um modelo:

1º Preço

2º Segurança

3º Consumo

4º Conforto

5º Manutenção

6º Marca

7º Tecnologia

8º Espaço interno / porta-malas

9º Custo de seguro

Fonte: OLX

Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor automotivo. E-mail: [email protected]