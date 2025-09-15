Ranking do saneamento 2025: Brasil, pobre país rico – por Osíris Silva

O Instituto Trata Brasil (ITB), em parceria com a GO Associados, publica a 17a edição do Ranking do Saneamento com o foco nos 100 municípios mais populosos do Brasil. Para produzir o ranqueamento foram levados em consideração os indicadores mais recentes do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), ano-base 2023, publicado pelo Ministério das Cidades, além de uma ponderação de pesos na evolução dos indicadores estabelecida em metodologia criada em parceria com a consultoria GO Associados. Desde 2009, o ITB monitora os indicadores dos maiores municípios brasileiros com base na população, com o objetivo de revelar um problema histórico vivido no país. A falta de acesso à água potável impacta 16,9% dos brasileiros e 44,8% não possuem coleta de esgoto, refletindo em problemas na saúde, produtividade no trabalho, valorização imobiliária, turismo e na qualidade de vida da população, fatores adversos ao processo de desenvolvimento brasileiro.





Compõe-se o ranking da análise em três “dimensões” distintas do saneamento básico de cada município: “Nível de Atendimento”, “Melhoria do Atendimento” e “Nível de Eficiência”. Nesta edição, Campinas (SP) foi a primeira colocada, seguida por Limeira (SP) e Niterói (RJ). O ITB esclarece um ponto importante a ser observado: a verificação de aparente queda nos resultados gerais de saneamento reportados pelo SINISA de 2025, a partir dos dados do ano de 2023, quando comparados aos dados do SNIS de 2024 (ano-base 2022). No entanto, essa percepção pode ser explicada pela atualização metodológica em razão da publicação do Censo de 2022. Nos últimos anos, em razão do atraso na coleta e divulgação dos dados do Censo, estimava-se um número maior de pessoas por residência. Com a divulgação dos dados, contudo, descobriu-se que a população residente não aumentou como se projetava anteriormente.

Saneamento: Campinas e Limeira – SP, Niterói, RJ, S.J do Rio Preto, Franca – SP, Aparecida de Goiânia e Goiânia – GO; Santos,SP; Uberaba, MG; Foz do Iguaçu, PR; Uberlândia, MG; Jundiaí, SP; Ponta Grossa e Maringá, PR; São Paulo, SP; Montes Claros, MG; Taubaté, SP; Curitiba e Londrina, PR; Praia Grande, SP. Na outra ponta, os 20 piores no Ranking são: Bauru, SP; Olinda, Recife – PE; Juazeiro do Norte, CE; Maceió, AL; Manaus, AM; S. João do Mereti, RJ; Jaboiatão dos Guararpes, PE; Duqye de Caxias, RJ; São Luuis, MA; Várzea Grande, MT; Ananindeua, PA; São Gonçalo, RJ; Belém, PA; Belford Roxo, RJ; Rio Branco, AC; Macapá, AP; Porto Velho, RO; Santana, PA.

À exceção de Boa Vista, RR, todas as capitais da Amazônia encontram-se entre os piores municípios no Ranking do Saneamento 2025 do Instituto Trata Brasil. O dado é contundente. Aponta, sobretudo, o fracasso dos planos de desenvolvimento e a consequente negligência com que é tratada a região pelo poder público, particularmente desde a redemocratização de 1985. De fato, a região demanda respostas, soluções pragmáticas, não recorrentes maus agouros de pitonisas prognosticando a desertificação de seu ecossistema. Todavia, tendo a inimiga número 1 da Amazônia, Marina da Silva, ministra do MMA à frente, Brasília insiste em festejar planos de desmatamento zero não considerando as necessidades de melhoria das condições de vida de cerca de 30 milhões de cidadãos que vivem, trabalham e defendem o Setentrião Brasileiro.

Políticas ineficazes e contraditórias em relação ao equacionamento dos problemas sociais e econômicos que historicamente se abatem sobre a região. Desvios cristalizados, particularmente sobre regularização fundiária, implantação e operacionalização do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), manejo florestal e tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e institutos locais de pesquisa destinadas à exploração sustentável do bioma, sem as quais não se preserva nem desenvolve a região.

