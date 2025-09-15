Ranking do saneamento 2025: Brasil, pobre país rico – por Osíris Silva

Por
Redação 5
-
Escritor e economista Osíris Silva - Foto: Divulgação

O Instituto Trata Brasil (ITB), em parceria com a GO Associados, publica a 17a edição do Ranking do Saneamento com o foco nos 100 municípios mais populosos do Brasil. Para produzir o ranqueamento foram levados em consideração os indicadores mais recentes do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), ano-base 2023, publicado pelo Ministério das Cidades, além de uma ponderação de pesos na evolução dos indicadores estabelecida em metodologia criada em parceria com a consultoria GO Associados. Desde 2009, o ITB monitora os indicadores dos maiores municípios brasileiros com base na população, com o objetivo de revelar um problema histórico vivido no país. A falta de acesso à água potável impacta 16,9% dos brasileiros e 44,8% não possuem coleta de esgoto, refletindo em problemas na saúde, produtividade no trabalho, valorização imobiliária, turismo e na qualidade de vida da população, fatores adversos ao processo de desenvolvimento brasileiro.


Compõe-se o ranking da análise em três “dimensões” distintas do saneamento básico de cada município: “Nível de Atendimento”, “Melhoria do Atendimento” e “Nível de Eficiência”. Nesta edição, Campinas (SP) foi a primeira colocada, seguida por Limeira (SP) e Niterói (RJ). O ITB esclarece um ponto importante a ser observado: a verificação de aparente queda nos resultados gerais de saneamento reportados pelo SINISA de 2025, a partir dos dados do ano de 2023, quando comparados aos dados do SNIS de 2024 (ano-base 2022). No entanto, essa percepção pode ser explicada pela atualização metodológica em razão da publicação do Censo de 2022. Nos últimos anos, em razão do atraso na coleta e divulgação dos dados do Censo, estimava-se um número maior de pessoas por residência. Com a divulgação dos dados, contudo, descobriu-se que a população residente não aumentou como se projetava anteriormente.

Saneamento: Campinas e Limeira – SP, Niterói, RJ, S.J do Rio Preto, Franca – SP, Aparecida de Goiânia e Goiânia – GO; Santos,SP; Uberaba, MG; Foz do Iguaçu, PR; Uberlândia, MG; Jundiaí, SP; Ponta Grossa e Maringá, PR; São Paulo, SP; Montes Claros, MG; Taubaté, SP; Curitiba e Londrina, PR; Praia Grande, SP. Na outra ponta, os 20 piores no Ranking são: Bauru, SP; Olinda, Recife – PE; Juazeiro do Norte, CE; Maceió, AL; Manaus, AM; S. João do Mereti, RJ; Jaboiatão dos Guararpes, PE; Duqye de Caxias, RJ; São Luuis, MA; Várzea Grande, MT; Ananindeua, PA; São Gonçalo, RJ; Belém, PA; Belford Roxo, RJ; Rio Branco, AC; Macapá, AP; Porto Velho, RO; Santana, PA.

À exceção de Boa Vista, RR, todas as capitais da Amazônia encontram-se entre os piores municípios no Ranking do Saneamento 2025 do Instituto Trata Brasil. O dado é contundente. Aponta, sobretudo, o fracasso dos planos de desenvolvimento e a consequente negligência com que é tratada a região pelo poder público, particularmente desde a redemocratização de 1985. De fato, a região demanda respostas, soluções pragmáticas, não recorrentes maus agouros de pitonisas prognosticando a desertificação de seu ecossistema. Todavia, tendo a inimiga número 1 da Amazônia, Marina da Silva, ministra do MMA à frente, Brasília insiste em festejar planos de desmatamento zero não considerando as necessidades de melhoria das condições de vida de cerca de 30 milhões de cidadãos que vivem, trabalham e defendem o Setentrião Brasileiro.

Políticas ineficazes e contraditórias em relação ao equacionamento dos problemas sociais e econômicos que historicamente se abatem sobre a região. Desvios cristalizados, particularmente sobre regularização fundiária, implantação e operacionalização do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), manejo florestal e tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e institutos locais de pesquisa destinadas à exploração sustentável do bioma, sem as quais não se preserva nem desenvolve a região.

Manaus, 15 de setembro de 2025.

Artigo anteriorPF e Ibama realizam operação contra garimpo ilegal em Humaitá
Próximo artigoParintins participa pela primeira vez da Conferência Nacional de Igualdade Racial

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui