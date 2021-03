Reabertura das escolas na Amazônia é tema de reunião

Secretários estaduais de educação do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal participaram de uma reunião virtual para discutir estratégias para a reabertura segura das escolas. O evento também teve a presença da representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer.

O encontro também serviu para debater estratégias e estimular os estados que promovam a adesão dos seus municípios à Busca Ativa Escolar, conhecer como cada estado está apoiando sua rede de ensino e os municípios diante dos desafios do ensino e da aprendizagem remotos decorrentes da pandemia.

Os representantes dos estados compartilharam suas experiências, seus desafios e levaram algumas demandas ao Unicef. Eles fizeram alguns encaminhamentos, tais como garantir 100% adesão dos municípios da Amazônia Legal à estratégia Busca Ativa Escolar; o plano para alfabetização na idade certa; planos para reabertura gradual das escolas e retorno das aulas presenciais, analisando a situação de cada estado e criando novas possibilidades para que esta seja pauta prioritária na gestão; apoios psicossocial e emocional para a comunidade escolar, estudantes e famílias, entre outros.

Florence Bauer expressou a solidariedade do UNICEF em relação à pandemia e ao momento desafiador que todos os estados brasileiros estão enfrentando. A representante também expressou a preocupação da organização quanto ao fechamento das escolas que, em vários países ocorreu, em média, por 22 semanas.