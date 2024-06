‘Recicla, Galera’ chega a marca de 1,4 tonelada de resíduos enviados para reciclagem

Em três dias de coleta e destinação correta de resíduos, o “Recicla, Galera” alcançou a marca de 1,4 tonelada de materiais enviados direto para reciclagem. O montante foi destinado pelo público de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) nos Ecopontos do projeto, nas máquinas coletoras e, também, direto para os catadores, no Espaço Sustentável, na Praça da Liberdade.





A iniciativa é promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), e pelo Sistema Coca-Cola Brasil. Até o último dia do 57º Festival de Parintins, no domingo (30/06), a expectativa do projeto é destinar corretamente um total de 8 toneladas de resíduos.

A secretária executiva-adjunta de gestão ambiental da Sema, Fabrícia Arruda, destaca que todos os resíduos enviados ao projeto vão ampliar a geração de renda para a Associação de Catadores de Parintins (Ascalpin), ajudando a fazer um Festival mais sustentável a cada ano.

“O ‘Recicla’ vem incentivar todos os moradores locais e os visitantes a destinarem corretamente os resíduos recicláveis durante e após as festas. Temos 40 Ecopontos espalhados por toda a ilha, as máquinas que estão pontuando para a disputa de reciclagem entre os bois e o próprio Espaço Sustentável, onde as pessoas podem levar seus resíduos direto aos catadores”, destacou.

O resultado de 1,4 tonelada foi contabilizado após pesagem do material no Espaço Sustentável “Recicla, Galera”, situado na Praça da Liberdade, no Centro da cidade. Nos Ecopontos, foram 1.226 quilos de materiais coletados. E nas máquinas do Espaço, torcedores do Caprichoso e do Garantido destinaram 173,2 quilos de latinhas e PETs que, embora contabilizem pouco peso, possibilitam maior ganho financeiro aos catadores.

Ecopontos

Os materiais estão sendo coletados desde a segunda-feira (24/06), quando os Ecopontos do “Recicla, Galera” começaram a operar. As estruturas funcionam como Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), e estão espalhados por toda a cidade. Acesse o mapa com a localização ecopontos no link: https://bit.ly/3VDCIBL.

Sobre o Recicla, Galera

O projeto ‘Recicla, Galera’ é a maior iniciativa ambiental do Festival de Parintins, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Sema, e o Sistema Coca-Cola Brasil. A execução operacional é realizada pelo Impact Hub Manaus.

O projeto visa promover um festival mais sustentável, incentivando a destinação correta dos resíduos recicláveis e gerando renda para os catadores. Nas duas edições anteriores, mais de 7,8 toneladas de resíduos foram encaminhadas para reciclagem.

A ação conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), junto à Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC). O Sebrae, a Solar Coca-Cola e a Associação dos Catadores de Parintins (Ascalpin) também são parceiros da iniciativa.