Reforma de escola em Tonantins vai custar mais de R$ 1 milhão

Para reformar apenas uma escola, a Prefeitura de Tonantins (a 867 quilômetros de Manaus) vai desembolsar R$ 1,4 milhão. O serviço será feito na escola municipal José Raimundo.

A empresa responsável pelo serviço será a EPN Projetos e Construções Eireli.

A atividade principal da empresa é a construção de edifícios, tendo outras funções em seu currículo.

Por enquanto, as aulas no interior do Estado estão ocorrendo de forma híbrida. Além disso, Tonantins está alagada e a prefeitura decretou estado de emergência devido à enchente.

Os casos de covid-19 também estão em alta no município com quase 1,3 mil pessoas infectadas e 33 mortes causadas pela doença.