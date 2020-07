Refugiados recebem doação de frutas e verduras

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Produção Rural (Sepror), passa a contribuir semanalmente com a Operação “Acolhida” e a Força-Tarefa Logística Humanitária, por meio da doação de alimentos para atender refugiados durante passagem pelo Alojamento de Trânsito de Manaus (ATM). A participação da Sepror atende a um pedido formulado pelas Forças Armadas, através da 12ª Região Militar. A primeira entrega de alimentos, composta de 450 quilos de verduras e frutas, foi feita na quarta-feira (29/07).



O coordenador do Programa de Combate ao Desperdício de Alimentos da Sepror, Carlos Henrique Conceição, considera de grande importância a participação da Sepror no apoio aos refugiados. “Essa ação amplia a área de atendimento através do sistema Cozinha Comunitária, destinado a proporcionar uma alimentação saudável e balanceada aos beneficiados, com mais doação semanal, que continuará sendo de aproximadamente meia tonelada”, ressaltou.

Em Manaus, a Operação “Acolhida” e a Força-Tarefa Logística Humanitária, comandadas pelas Forças Armadas, atuam a partir da base militar, onde funcionam agências do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur-ONU); Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA); Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef); e Fraternidade – Federação Humanitária Internacional (FFHI).