Região distante de Manaus recebe ações de cidadania para redução da vulnerabilidade social

Duzentas e trinta famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de 27 comunidades, estão tendo suas vidas transformadas pelo projeto “Erradicação da Extrema Pobreza na Amazônia – Acompanhamento Familiar Multidimensional da RESEX Rio Gregório”, uma iniciativa executada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em parceria com o Fundo Vale.





Situada entre os municípios de Eirunepé e Ipixuna – localizados a 1.160 km e 1.364 km de Manaus, respectivamente –, a Reserva Extrativista (Resex) Rio Gregório enfrenta severa escassez de serviços essenciais como saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura e monitoramento socioambiental. Essa realidade favorece a exploração social e perpetua o ciclo da pobreza na região.

Iniciado em 2023, o projeto vem promovendo diversas ações para transformar a realidade das comunidades da Resex. Entre as atividades estão: missões conjuntas para emissão de documentos e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), vacinação de crianças, adultos e gestantes, capacitação de monitores socioambientais, instalação de pontos de internet e iluminação comunitária, implementação de sistemas de captação e armazenamento de água potável, além de oficinas de liderança e empoderamento comunitário.

Silvio Rocha, coordenador do projeto, explica que o objetivo central é combater a extrema pobreza que afeta as famílias da região. “Este é o primeiro passo, e fazemos isso por meio de ações estruturantes e multidimensionais”, pontua.

“Entendemos que o processo vai além do aumento de renda. Inclui também uma mudança profunda no modo de vida dessas populações. Por isso, nossa atuação é integrada e voltada às múltiplas dimensões da vulnerabilidade”, complementa.

Monitoramento socioambiental

O monitoramento participativo da pobreza multidimensional e do contexto socioambiental é outra frente do projeto. A equipe técnica da FAS realiza visitas periódicas às comunidades para dialogar com os representantes familiares. Nessas abordagens, são coletados dados sobre violações de direitos, posteriormente analisados institucionalmente. Mais de 165 questionários já foram aplicados.

Neste período, o projeto também promoveu oficinas de formação em monitoramento socioambiental, que resultaram na contratação de seis profissionais locais. Eles atuam no fortalecimento da produção agrícola, na conservação da biodiversidade e dos recursos naturais da Resex, bem como no apoio ao controle do desmatamento e das queimadas.

Mobilização social

A dimensão cultural também foi contemplada. Adolescentes e jovens participaram do projeto “Diz Aí”, realizado pelo Canal Futura e Fundação Roberto Marinho (FRM), com apoio da Vale. A iniciativa estimula a mobilização social por meio do audiovisual.

Com o tema “Enfrentamento da Pobreza Extrema”, os jovens entrevistaram lideranças comunitárias e a presidência da Associação de Moradores Agroextrativistas do Rio Gregório (AMARGE), produzindo curtas-documentários que retratam a realidade dos territórios. Ao final, os materiais foram exibidos para os moradores e incluídos na programação do Canal Futura.

“Quando os próprios moradores passam a contar suas histórias, mostramos que a transformação vai além dos números: ela se traduz em pertencimento, empoderamento e autonomia. É assim que seguiremos atuando para superar a pobreza extrema na região”, conclui Rocha.

O projeto “Erradicação da Extrema Pobreza na Amazônia – Acompanhamento Familiar Multidimensional da RESEX Rio Gregório” é uma iniciativa executada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), com financiamento do Fundo Vale e apoio técnico das Prefeituras de Eirunepé e Ipixuna, da Associação de Moradores Agroextrativistas do Rio Gregório (AMARGE) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA).

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma amazônico, para a melhoria da qualidade de vida das populações da região e para a valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 17 anos de atuação, a instituição apresenta resultados expressivos, como o aumento de 202% na renda média de milhares de famílias beneficiadas e a redução de 39% no desmatamento em áreas atendidas.