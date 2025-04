Região do Macurani ganha Unidade de Saúde nos 100 dias do governo Mateus e Vanessa

A Prefeitura de Parintins inaugura no próximo sábado, 12 de abril, a Unidade de Saúde da Família da região do Macurani como parte da programação dos 100 dias de gestão do prefeito Mateus Assayag e da vice-prefeita Vanessa Gonçalves. A nova estrutura representa novo momento de atendimento à saúde nas comunidades urbanas, ampliada do município e beneficia diretamente cerca de 1.600 famílias residentes nos conjuntos Vila Cristina, Residencial Parintins e na própria comunidade do Macurani.





O secretário municipal de Saúde, Clerton Rodrigues, acompanha os trabalhos finais de preparação do local e destaca a importância da unidade como resposta a um antigo anseio da população local. “A proposta de governo do prefeito Mateus e da vice-prefeita Vanessa já contemplava essa unidade. Agora, isso está se tornando realidade. É um momento ímpar da administração, trazendo um atendimento de saúde com compromisso, qualidade e responsabilidade para uma região que há muito aguardava por isso,” afirma o secretário.

Segundo ele, a nova unidade contará com uma equipe completa de saúde da família, incluindo médico, enfermeiro, sala de vacinação e atendimento odontológico, com o apoio do Odontomóvel. A estrutura foi pensada dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde, garantindo um serviço de referência para os moradores da região.

“Temos aqui uma densidade habitacional significativa e precisamos garantir acesso à saúde perto de onde as pessoas vivem. Isso evita deslocamentos longos, facilita o acompanhamento dos pacientes e fortalece a atenção básica”, completou Clerton.

A unidade de saúde da família está localizada na rua 17 do residencial Vila Cristina. A inauguração acontece dentro da programação dos 100 dias de governo de Mateus Assayag e Vanessa Gonçalves.