Região Metropolitana de Manaus retoma aulas presenciais na próxima segunda (23)

Doze municípios da Região Metropolitana de Manaus (RMM) retornam com as aulas presenciais de 50 mil alunos da rede estadual a partir de segunda-feira (23). Assim como aconteceu na capital, no último mês de agosto, a retomada no interior acontecerá com atividades remotas e presenciais e respeitando uma série de protocolos de segurança em saúde, estipulados em conjunto pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto e pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Retornam às aulas presenciais, na segunda-feira, 73 escolas dos seguintes municípios: Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Iranduba, Rio Preto da Eva, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Autazes, Presidente Figueiredo, Silves, Itapiranga e Manaquiri. O retorno é válido para estudantes dos ensinos Fundamental e Médio.

Todas as unidades da rede estadual dessas cidades foram devidamente adequadas para a retomada das atividades, com a instalação de pias e dispositivos de álcool gel/sabão e a sinalização, em todos os ambientes das escolas, dos principais protocolos de segurança em saúde, destacando as medidas de distanciamento social, higienização correta das mãos e uso obrigatório de máscaras de pano.

Nas salas de aula também foram feitas adequações: as carteiras foram reorganizadas respeitando o distanciamento seguro e a nova quantidade de alunos por turma (de 50%). E, nos refeitórios, sinalizações indicam onde sentar e não sentar.

As máscaras de pano, juntamente com o álcool gel, são os itens mais eficazes no combate ao novo coronavírus (Covid-19). Por isso, no primeiro dia de aula, a Secretaria de Educação distribuirá duas máscaras para cada estudante. O item deverá ser trocado na metade do dia e levado para casa, para ser lavado corretamente com água e sabão.

Outra mudança importante adotada pela Secretaria de Educação é o aferimento da temperatura corporal de toda a equipe escolar. Ao chegarem na unidade de ensino, os alunos terão a sua temperatura aferida. Aqueles que registrarem acima de 37,5º C deverão aguardar, repetir a medição e, caso ainda siga alta, serão encaminhados por um funcionário para aplicação do protocolo de segurança, que consiste em isolar o estudante dos demais e acionar os pais e ou responsáveis.