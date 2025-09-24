Reinauguração da USFR São Pedro fortalece atendimento na zona rural de Manaus

O prefeito David Almeida reinaugurou, nesta quarta-feira, 24/9, a Unidade de Saúde da Família Rural (USFR) São Pedro, localizada no km 35 da AM-010, ao lado da escola municipal Abílio Alencar. A entrega faz parte do eixo “Saúde da gestão” e amplia a cobertura da atenção primária para aproximadamente 3 mil moradores da zona rural de Manaus.





A unidade passou por reforma e ampliação, por meio de Parceria Público-Privada (PPP), expandindo sua área de 64 para 170 metros quadrados e dobrando a capacidade de atendimento. O espaço agora possui 14 ambientes, entre eles recepções, farmácia, consultórios médico, de enfermagem e odontológico, além de sala para Agentes Comunitários de Saúde.

Durante a entrega, o prefeito ressaltou os desafios de atender comunidades distantes e reconheceu o trabalho dos profissionais da saúde. “O território de Manaus é nove vezes maior que o do Rio de Janeiro e sete vezes maior que São Paulo. Não é fácil garantir vacinação em áreas tão distantes. Essa complexidade mostra a capacidade e a competência dos servidores da Saúde Básica de Manaus, que merecem nosso reconhecimento”, destacou.

David Almeida também frisou a importância do investimento na dignidade dos servidores e da população. “Quando a gente investe numa obra como essa, damos aos servidores condições adequadas de trabalho e acolhemos a comunidade, que muitas vezes caminha quilômetros para ser atendida. É respeito e cuidado com quem mais precisa”, afirmou.

Com potencial para realizar até 5.930 procedimentos mensais, a USFR São Pedro vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com uma equipe Estratégia Saúde da Família, uma de Atenção Primária e duas de Saúde Bucal, totalizando 32 servidores.

A carteira de serviços inclui consultas médicas, de enfermagem e odontológicas, pré-natal, planejamento reprodutivo, teste do pezinho, imunização, exame preventivo do câncer do colo do útero, testes rápidos para ISTs, exames laboratoriais, tratamento de malária, tuberculose, hanseníase, além de acompanhamento de hipertensão, diabetes e condicionalidades dos programas sociais.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, lembrou que a comunidade aguardava há mais de 20 anos por melhorias estruturais. “O prefeito não se conforma apenas em reformar. Precisamos ampliar para respeitar os servidores e a população. Passar de 64 para 170 metros quadrados é dar mais qualidade para quem trabalha e para quem procura atendimento”, disse.

Com a reinauguração da USFR São Pedro, sobe para 109 o número de unidades de saúde entregues pela Prefeitura de Manaus nos últimos quatro anos. Só na zona rural, já foram reformadas ou revitalizadas quatro unidades tradicionais, duas Unidades de Saúde da Família Fluvial, duas de Apoio Rural, além da construção de uma Base Fluvial de Endemias.