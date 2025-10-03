Relator está maquiando a PEC da anistia para apresentar até terça feira (07)

O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do chamado PL da Anistia, que aliados tentam maquiar a “PL da Dosimetria”.

O relator pretende entregar o texto ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), até a próxima terça (7/10).

Ás pressas

A urgência do projeto foi aprovada em 17 de setembro, permitindo votação direta em plenário, sem passar por comissões.

Na última semana, Paulinho buscou acordo entre base e oposição: de um lado, governistas querem apenas reduzir penas; de outro, opositores defendem anistia ampla, geral e irrestrita. O deputado adiantou que o relatório será “curto e grosso”.

Anistia ou dosimetria? Entenda debate sobre o nome do projeto de lei

Relator busca um debate para redução das penas e não mais uma liberação completa. Paulinho da Força disse que quer um PL defendido pela esquerda e direita. Em entrevista ao Jornal da CBN, ele disse que vai focar na redução de penas dos condenados pela tentativa de golpe.

O presidiário domiciliar Jair Bolsonaro teve pena total de 27 anos e três meses, a maior entre todos os condenados pela tentativa de golpe.

