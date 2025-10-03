Relator está maquiando a PEC da anistia para apresentar até terça feira (07)

Por
Redação 1
-
Anistia ou dosimetria, ou tentativa de se livrarem das condenações? - foto: recorte/Câmara
O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do chamado PL da Anistia, que aliados tentam maquiar a “PL da Dosimetria”.
O relator pretende entregar o texto ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), até a próxima terça (7/10).
Davi Alcolumbre e o relator da PEC da Dosimetria na Câmara, deputado Paulinho da Força – foto: recorte
Ás pressas
A urgência do projeto foi aprovada em 17 de setembro, permitindo votação direta em plenário, sem passar por comissões.
Na última semana, Paulinho buscou acordo entre base e oposição: de um lado, governistas querem apenas reduzir penas; de outro, opositores defendem anistia ampla, geral e irrestrita. O deputado adiantou que o relatório será “curto e grosso”.
Anistia ou dosimetria? Entenda debate sobre o nome do projeto de lei
Relator busca um debate para redução das penas e não mais uma liberação completa. Paulinho da Força disse que quer um PL defendido pela esquerda e direita. Em entrevista ao Jornal da CBN, ele disse que vai focar na redução de penas dos condenados pela tentativa de golpe.
O presidiário domiciliar Jair Bolsonaro teve pena total de 27 anos e três meses, a maior entre todos os condenados pela tentativa de golpe.
Breaking News

Artigo anteriorDecisões do TCE-AM garantem devolução de milhões aos cofres públicos
Próximo artigoLula visita Basílica de Nazaré e agradece proteção após falha em avião da FAB

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui