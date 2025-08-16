Relatório IPS Brasil 2025 aponta as melhores e piores cidades para se viver

O Índice de Progresso Social do Brasil (IPS Brasil) 2025, elaborado pelo Imazon, avaliou a qualidade de vida em 5.570 municípios brasileiros. O estudo mostra que sete das dez melhores cidades estão no estado de São Paulo, com Gavião Peixoto (SP) liderando o ranking pelo segundo ano consecutivo.
O IPS mede o desempenho social e ambiental com base em 57 indicadores divididos em três dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades. Nesta edição, o país teve sua melhor média em Necessidades Humanas Básicas (74,79), enquanto Oportunidades obteve a pior (46,07), com destaque negativo para direitos individuais e acesso à educação superior.
Amazônia Legal apresentou a pior nota em Qualidade do Meio Ambiente, impactada pelo desmatamento e emissões de gases do efeito estufa.
Top 10 cidades com melhor qualidade de vida no Brasil em 2025:
- Gavião Peixoto (SP)
- Gabriel Monteiro (SP)
- Jundiaí (SP)
- Águas de São Pedro (SP)
- Cândido Rodrigues (SP)
- Presidente Lucena (RS)
- Luzerna (SC)
- Pompéia (SP)
- Nova Lima (MG)
- Itupeva (SP)
Apesar dos bons resultados no Sul e Sudeste, o componente Saúde e Bem-estar preocupa, devido a altos índices de obesidade, suicídio e doenças crônicas.
10 piores cidades para morar no Brasil
O município que registrou o pior índice do IPS em 2025 é, mais uma vez, o município de Uiramutã (RR), que obteve 37,59 no índice.
Entre as dez cidades com pior qualidade de vida no país, sete estão localizadas no Pará e três em Roraima. Entre as 20 cidades listadas no ranking, também estão Japorã (MS), Marajá do Sena (MA) e Peritoró (MA) e outras três cidades do Acre: Santa Rosa do Purus e Feijó.
Confira o ranking das 10 piores cidades para morar no Brasil:
- Uiramutã (RR)
- Jacareacanga (PA)
- Amajari (RR)
- Bannach (PA)
- Alto Alegre (RR)
- Trairão (PA)
- Pacajá (PA)
- Portel (PA)
- São Félix do Xingu (PA)
- Anapu (PA)
Fonte: Brasil 61