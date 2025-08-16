Relatório IPS Brasil 2025 aponta as melhores e piores cidades para se viver

O Índice de Progresso Social do Brasil (IPS Brasil) 2025, elaborado pelo Imazon, avaliou a qualidade de vida em 5.570 municípios brasileiros. O estudo mostra que sete das dez melhores cidades estão no estado de São Paulo, com Gavião Peixoto (SP) liderando o ranking pelo segundo ano consecutivo.





O IPS mede o desempenho social e ambiental com base em 57 indicadores divididos em três dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades. Nesta edição, o país teve sua melhor média em Necessidades Humanas Básicas (74,79), enquanto Oportunidades obteve a pior (46,07), com destaque negativo para direitos individuais e acesso à educação superior.

Amazônia Legal apresentou a pior nota em Qualidade do Meio Ambiente, impactada pelo desmatamento e emissões de gases do efeito estufa.

Top 10 cidades com melhor qualidade de vida no Brasil em 2025:

Gavião Peixoto (SP) Gabriel Monteiro (SP) Jundiaí (SP) Águas de São Pedro (SP) Cândido Rodrigues (SP) Presidente Lucena (RS) Luzerna (SC) Pompéia (SP) Nova Lima (MG) Itupeva (SP)

Apesar dos bons resultados no Sul e Sudeste, o componente Saúde e Bem-estar preocupa, devido a altos índices de obesidade, suicídio e doenças crônicas.

10 piores cidades para morar no Brasil

O município que registrou o pior índice do IPS em 2025 é, mais uma vez, o município de Uiramutã (RR), que obteve 37,59 no índice.

Entre as dez cidades com pior qualidade de vida no país, sete estão localizadas no Pará e três em Roraima. Entre as 20 cidades listadas no ranking, também estão Japorã (MS), Marajá do Sena (MA) e Peritoró (MA) e outras três cidades do Acre: Santa Rosa do Purus e Feijó.

Confira o ranking das 10 piores cidades para morar no Brasil:

Uiramutã (RR) Jacareacanga (PA) Amajari (RR) Bannach (PA) Alto Alegre (RR) Trairão (PA) Pacajá (PA) Portel (PA) São Félix do Xingu (PA) Anapu (PA)

Fonte: Brasil 61