Renato Afonso segue agenda na busca de parcerias em benefício de Pauini

Renato Afonso, prefeito eleito de Pauini, região da Calha do Purus, se reuniu com várias lideranças políticas da bancada estadual e federal para estreitar o diálogo e pleitear recursos através de emendas parlamentares com objetivo de promover uma frente ampla de trabalho que venha gerar renda e benefício à população.

Em reunião recente com seu irmão, deputado estadual Adjuto Afonso, solicitou emendas estaduais para a manutenção da estrada macuti, aquisição de medicamentos, ginásio coberto na Vila Céu do Mapiá, repasse para realização do Festival Folclórico de Pauini, dentre outras.

Além desses pleitos reivindicados em benefício dos munícipes, o gestor eleito também disse que está lutando com afinco para resolver vários problemas da cidade, para isso tem estabelecido diálogo promissor no intuito de adquirir emendas parlamentares federais que garantam um pacote de obras que inclua o sistema de abastecimento de água, a construção de um novo aeródromo, o sistema viário, construção de uma escola na sede do município, dentre outras.

Afonso salientou ainda que durante sua agenda política propôs uma série de demandas a fim de atender áreas essenciais que há tanto tempo a população reivindica e que fará um governo voltado para o povo pauiniense.

Renato Afonso garantiu a reativação da festa dos bois bumbás Estrelinha e Glorioso a partir do seu mandato, em 2021, para tanto, como já foi exposto, está buscando fomentos por meio de emenda parlamentar com deputado estadual Adjuto Afonso. O prefeito eleito ressaltou ainda que o município entrará com uma complementação de recurso para garantir o festival.

Segundo Renato, o deputado federal Marcelo Ramos, assim com os demais parlamentares, se sensibilizaram com a situação em que se encontra a cidade nas respectivas áreas já mencionadas.

“Marcelo Ramos se comprometeu em colocar à disposição do nosso município uma emenda parlamentar robusta na área da saúde. O parlamentar é um grande parceiro do município e está sempre atento às necessidades das cidades do interior do Amazonas” enfatizou.

Matéria: Romário Vieira, Repórter do Purus