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Renato Junior homenageia pais de Manaus e destaca acolhimento às famílias nos cemitérios

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Redação 2
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Foto: Arielle Lorena e Arquivo/Semcom

O prefeito de Manaus, Renato Junior, usou as redes sociais, neste domingo, 9/8, para desejar um feliz Dia dos Pais aos manauaras e lembrar também daqueles que já partiram. Na mensagem, o prefeito compartilhou a emoção de viver a data sem a presença do próprio pai e destacou o cuidado da Prefeitura de Manaus com os espaços que recebem milhares de famílias neste dia.

“Passando rapidamente para desejar feliz Dia dos Pais a todos os pais de Manaus, meu carinho, meu respeito a todos nós que somos pais e também muito respeito aos pais que já não estão entre nós, por exemplo, como o meu pai”, afirmou Renato Junior.


Na ocasião, o prefeito também destacou o trabalho realizado pela Prefeitura de Manaus para preparar os dez cemitérios municipais para receber as famílias que foram prestar homenagens aos pais. As equipes atuaram na limpeza e organização dos espaços, que também receberam uma programação especial para a data.

Foto: Arielle Lorena e Arquivo/Semcom

“Manaus tem dez cemitérios. Nós espalhamos os nossos valorosos garis nos dez cemitérios para que eles estivessem preparados nesse momento para as famílias que vão visitar os papais que já não estão entre nós, muito amados, como, por exemplo, o meu”, ressaltou o prefeito.

Seis cemitérios receberam apresentações culturais, louvores e hinos ao longo do Dia dos Pais. As unidades localizadas na zona rural de Manaus também tiveram programação especial para acolher as famílias durante a data.

Ao reforçar a mensagem de carinho e respeito aos pais de Manaus, Renato Junior também destacou o sentimento de saudade daqueles que já partiram, compartilhando com os manauaras uma experiência pessoal vivida neste Dia dos Pais.

“Forte abraço, que Deus abençoe vocês e todos nós nesse nosso dia. Feliz Dia dos Pais!”, concluiu o prefeito.

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