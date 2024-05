Repasse do FPM alcança R$ 7,8 bilhões, segunda maior quantia do ano

No primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de maio, os municípios brasileiros receberão cerca de R$ 7,8 bilhões, o que representa a segunda maior quantia do ano, segundo o especialista em orçamento público, Cesar Lima. Esse valor é 2,4% maior do que o repassado no mesmo período do ano anterior, ajustado pela inflação de 3,9%.





O FPM é crucial para o funcionamento das cidades, como destacado pelo prefeito de Guarani d’Oeste, São Paulo, Nilson Timporim, cujo município depende desses recursos para diversas áreas, como saúde e pagamento de funcionários.

Municípios bloqueados

Até a última quinta-feira (9), 20 municípios estavam impedidos de receber o FPM, de acordo com o Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi).

Verifique se a sua cidade está na lista:

MUCURICI – ES

ITAJÁ – GO

SÃO DOMINGOS – GO

POÇOS DE CALDAS – MG

ANTÔNIO JOÃO – MS

MIRANDA – MS

NOVA ALVORADA DO SUL – MS

ALTO TAQUARI – MT

CANARANA – MT

DOM AQUINO -MT

RIO BRANCO – MT

SÃO JOSÉ DO POVO – MT

CARAPEBUS – RJ

RIO DAS FLORES – RJ

LARANJEIRAS – SE

MARUIM – SE

PIRAMBU – SE

ANANÁS – TO

PRAIA NORTE – TO

PUGMIL – TO

A inadimplência no Pasep, débitos com o INSS, dívidas ativas na PGFN e falta de prestação de contas no Siops são razões principais para bloqueio do FPM para uma prefeitura. Para resolver isso, o gestor precisa identificar a origem do bloqueio, entender o motivo e regularizar a situação, lembrando que os recursos bloqueados não são perdidos permanentemente, apenas congelados até a regularização das pendências.

Fonte: Brasil 61