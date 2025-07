Republicanos e União Brasil exibem propaganda partidária neste sábado

Os partidos Republicanos e União Brasil exibem propaganda partidária nas emissoras de rádio e televisão. Nesta semana, cada legenda veiculará um minuto e meio de inserções no sábado (2), totalizando três programas de 30 segundos para cada agremiação. As propagandas serão exibidas no horário nobre, entre 19h30 e 22h30.





De acordo com a Resolução TSE nº 23.679, de 2022, que regulamenta a propaganda partidária, as inserções devem ocorrer às terças, quintas e sábados, sempre entre 19h30 e 22h30. A entrega das mídias é de responsabilidade dos órgãos de direção partidária.

A propaganda partidária tem como objetivos divulgar o programa do partido, apresentar suas atividades no Congresso Nacional e expor seu posicionamento sobre temas políticos e sociais. Além disso, ao menos 30% do tempo total de cada legenda deve ser destinado à promoção da participação feminina na política.

É importante destacar que a propaganda partidária não se confunde com a propaganda eleitoral, a qual segue regras distintas.